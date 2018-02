Ornella Vannoni impazzisce nella conferenza stampa quotidiana di Sanremo 2018 davanti alla domanda di una giornalista.

Lo racconta Bitchyf:

Sapevo che sarebbe successo ed ecco puntuale la sclerata di Ornella Vanoni contro una giornalista che le ha chiesto in conferenza stampa se il Festival di Sanremo negli anni fosse stato più di destra o di sinistra.

La amo.

Sanremo negli anni è stato più di sinistra o di destra? «Che c**** vuol dire il Festival di destra», ha replicato Vanoni citando Gaber. «A Céline non hanno mai dato il Nobel perché era di destra ma il talento non ha mai partito»

Qui il momento ripreso da un utente su Twitter:

(Foto Ansa/Onorati)