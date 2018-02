Le canzoni del Festival ci fanno compagnia per giorni, settimane, in qualche caso per mesi o anni. E il web inevitabilmente è uno strumento straordinario per riascoltarli decine e decine di volte. Sanremo 2018 non fa eccezione. Subito dopo la prima esecuzione e interpretazione dei brani sul palco del Teatro Ariston in Rete sui canali ufficiali di artisti e Rai sono stati pubblicate le clip musicali. Qui tutti i video delle canzoni di Sanremo 2018 da YouTube, dei cantanti big in gara (campioni) e dei giovani (nuove proposte).

CANZONI SANREMO 2018 YOUTUBE

Il regolamento del Festival è sempre molto severo sulla pubblicazione dei brani. Le canzoni dei cantanti big devono essere nuove al momento dell’iscrizione a Sanremo e devono rimanere tali fino alla prima esecuzione nella manifestazione, che solitamente avviene nel corso della prima serata (nella seconda e nella terza nel caso delle nuove proposte). Le canzoni delle nuove proposte devono invece essere nuove al momento della presentazione della domanda degli artisti di partecipazione alle selezioni di Sanremo Giovani o Area Sanremo, e devono rimanere tali fino alla loro pubblicazione sul sito ufficiale del Festival.

I VIDEO DELLE CANZONI DEI BIG

Ecco dunque i video dei brani dei 20 campioni di Sanremo 2018 con qualche eccezione. A due giorni dall’inizio del Festival non risultano pubblicati su canali ufficiali degli artisti le canzoni di Luca Barbarossa (‘Passame er sale’), Enzo Avitabile e Peppe Servillo (‘Il coraggio di ogni giorno’) e di Red Canzian (‘Ognuno ha il suo racconto’).

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in ‘Il segreto del tempo’

Nina Zilli in ‘Senza appartenere’

The Kolors in ‘Frida (Mai, Mai, Mai)’

Diodato e Rosy Paci in ‘Adesso’

Mario Biondi in ‘Rivederti’

Lo stato sociale in ‘Una vita in vacanza’

Annalisa in ‘Il mondo prima di te’

Giovanni Caccamo in ‘Eterno’

Enzo Avitabile e Peppe Servillo in ‘Il coraggio di ogni giorno’

Renzo Rubino in ‘Custodire’

Noemi in ‘Non smettere mai di cercarmi’

Ermal Meta e Fabrizio Moro in ‘Non mi avete fatto niente’

Le Vibrazioni in ‘Così sbagliato’

Ron in ‘Almeno pensami’

Max Gazzè in ‘La leggenda di Cristalda e Pizzomunno’

I Decibel in ‘Lettera dal Duca’

Elio e le storie tese in ‘Arrivedorci’

I VIDEO DELLE CANZONI DEGLI 8 GIOVANI

Qui invece i video dei brani delle 8 nuove proposte di Sanremo 2018, arrivate al Festival dopo aver vinto i concorsi Sanremo Giovani o Area Sanremo, Mudimbi, Mirkoeilcane, Eva, Lorenzo Baglioni, Giulia Casieri, Ultimo, Leonardo Monteiro, Alice Caioli.

Mudimbi in ‘Il Mago’

Mirkoeilcane in ‘Stiamo tutti bene’

Eva in ‘Cosa ti salverà’

Lorenzo Baglioni in ‘Il congiuntivo’

Giulia Casieri in ‘Come stai’

Ultimo in ‘Il ballo delle incertezze’

Leonardo Monteiro in ‘Bianca’

Alice Caioli in ‘Specchi rotti’

(Foto del Dopofestival da archivio Ansa. Credit: ANSA / CLAUDIO ONORATI)