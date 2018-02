Michelle Hunziker è la grande protagonista del Festival di Sanremo 2018. Insieme a Claudio Baglioni la showgirl svizzera sta consolidando il suo ruolo di star nella TV italiana, dove è protagonista ormai da molti anni. In una intervista alla Stampa Michelle Hunziker è tornata sulla polemica che ha contrapposto Antonio Ricci a Claudio Baglioni. «Voglio bene a tutti e due, faccio fatica a commentare. Posso dire che mi dispiace per quello che è accaduto. Non riesco a dire di più, sono due signori, professionisti che stimo. Certe cose ti lasciano sospesa», spiega a Luca Dondoni.

Michelle Hunziker è rimasta sospesa dalla polemica tra Claudio Baglioni e Antonio Ricci

Il creatore di Striscia la Notizia, trasmissione che ha regalato grandissima popolarità a Michelle Hunziker, ha un astio verso il conduttore del Festival di Sanremo che prosegue da tanto tempo, e che è stato rinnovato prima e durante la competizione canora trasmessa su Rai Uno, con parole particolarmente aspre. Michelle Hunziker ha però evitato di entrare in una polemica tra uno dei suoi mentori e l’artista che le ha regalato di nuovo la possibilità di tornare al Festival di Sanremo, che rimane il programma televisivo più visto in Italia.

La showgirl rimarca il piacere di aver rivisto sul palco Pippo Baudo, con cui aveva condotto il Festival di Sanremo nel 2007, e ritorna sulla polemica su Doppia Difesa, l’associazione di aiuto alle donne che ha fondato con l’avvocato Giulia Bongiorno. «La nostra reazione è affidata agli avvocati, abbiamo sporto querela. La polemica ci ha ferito, non abbiamo capito perché ci fosse tutto questo livore nei nostri confronti. Il nostro non è un numero verde e quando riceviamo le mail di chi ci chiede aiuto rispondiamo in un tempo massimo di due giorni. Tra l’altro questa storia ci distrae dal compito più importante, aiutare le persone», dice alla Stampa.

Michelle Hunziker annuncia poi che in primaverà condurrà su Canale 5 un programma tutto suo, e auspica un ruolo importante in TV per sua figlia Aurora Ramazzotti. «Non mi vergogno a dirlo e non mi interessa se qualcuno mi criticherà per questo: in Aurora vedo talento. Dia un’occhiata al suo profilo Instagram @therealauroragram, Auri è diventata una videomaker con i fiocchi. Gira e monta da sola. Spero che in un futuro ci sia spazio per lei in tv: c’è bisogno di nuove generazioni di ragazzi di talento», rimarca alla Stampa.

Foto copertina: ANSA/ETTORE FERRARI