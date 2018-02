Mirkoeilcane e la sua canzone a Sanremo 2018 (che sta facendo discutere tutti)

Mirkoeilcane è una tra le tante Nuove Proposte di Sanremo 2018. La canzone di Mircoeilcane è molto particolare. Il cantautore romano ha lanciato la sua “Stiamo tutti bene”. La canzone, scritta da lui stesso, ovvero Mirko Mancini, è il racconto di un viaggio via mare dalle coste dell’Africa verso l’Italia attraverso gli occhi di un bambino di nome Mario.

Mirkoeilcane non sembra aver convinto per ora la giuria demoscopica conquistando solo un quarto posto. Il testo della canzone però è molto bello.

Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni

7 e mezzo per la precisione

mi piace il sole, l’amicizia, le persone buone

il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre

papà mio è da qualche mese che non torna

ma guai a parlarne con qualcuno

specialmente con la mamma

perché si sente male

grida, piange e non la smette più

e per tre giorni si nasconde e non si fa vedere

Ma oggi è un giorno felice

che qui è arrivato un pallone

e finalmente potrò diventare forte

e fare il calciatore

so già palleggiare

con i sassi è diverso

ma sono avvantaggiato

perché corro forte

come il vento

E allora volo alla radura

insieme agli altri bambini

chi arriva ultimo in porta

sai che rottura di co…

arrivo primo, come sempre

e allora sono attaccante

scarto, driblo, tiro in porta

ed il portiere non può farci niente

poi da più lontano sento

‘Mario vieni qua

prendiamo tutto quel che abbiamo

e raggiungiamo papà’

mamma, proprio adesso, sto tirando un rigore

ma non c’è verso

ce ne andiamo, meglio non polemizzare

Stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

tutto molto bene

come si conviene

Stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

non c’è nulla per cui ci dobbiamo preoccupare

e scomodare

Ma guarda te a jella proprio a me doveva capitare

quattro giorni su sta barca, intorno ancora solo mare

ma ti pare giusto

uno va in vacanza per la prima volta

e quelli lì davanti son capaci di sbagliare rotta

che poi a chiamarla barca

ci vuole un bel coraggio

stare in tre

seduti in mezzo metro di spazio

è come me e gli altri 200

tutti intenti a pregare

ed io vorrei soltanto alzarmi e palleggiare

Ma se soltanto sporgo anche di un centimetro il piede

questo davanti si sveglia

e inizia a dire che ha sete

io ho pure sete, fame, sonno

e mi fa male la schiena

ma non c’è mica bisogno

di fare tutta sta scena

E poi c’è questo di fianco

che ha chiuso gli occhi

non li apre più

è da due giorni che dorme

che pare non respiri

non ho mai visto nessuno dormire così tanto

ho chiesto a mamma

e ha detto che era proprio stanco

Boh, tre giorni fa

ne hanno buttato una ventina in mare

mamma dice che volevano nuotare

io li sentivo gridare

e non sembravano allegri

ma almeno adesso ho un po’ di spazio

per i piedi

E’ il sesto giorno

adesso dormo, pure mamma e un tipo magro

qualcosina più in là grida che vede la Madonna

e questa barca adesso puzza di benzina e di morte

e mamma ha detto di non farci caso

e di essere forte

e di fare il bravo bambino

e star seduto qua

che mamma adesso s’addormenta

e raggiunge papà

però piangeva e si sforzava di sorridere

forse era proprio tanto stanca pure lei

E c’è un silenzio tutto intorno

che mi mette paura

s’è fatta notte, ho freddo

e in cielo non c’è neanche la luna

gente grida, chiede aiuto

ma nessuno risponde

mi guardo intorno e neanche a dirlo

vedo sempre e solo onde

dopo onde, ancora onde

allora onde evitare di addormentarmi come gli altri

ed esser buttato in mare

mi unisco al coro della barca

e inizio a piangere e gridare

non ho forza, chiudo gli occhi

e non so neanche nuotare

Stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

Stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

Stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

Stiamo tutti bene

stiamo tutti bene

stiamo tutti bene