Per la festa della donna Netflix esce con la nuova stagione di Jessica Jones

Un 8 marzo come si deve. Esce su Netflix la seconda stagione di Jessica Jones, celebre serie prodotta dalla Marvel. La data di uscita dei nuovi episodi di Jessica Jones è appunto quella coincidente con la Festa della donna. Quindi ragazze se avete intenzione di rifiutare l’invito alla tremenda pizzata di una collega di lavoro che odiate avete da oggi un’ancora di salvezza.

guarda il trailer della seconda stagione di Jessica Jones:

JESSICA JONES 2: ANTICIPAZIONI E TRAILER SU NETFLIX

Cosa succede in Jessica Jones 2? La sinossi offre qualche spunto. L’investigatrice privata di New York, Jessica Jones (Krysten Ritter) sta iniziando a riprendere in mano la propria vita dopo aver ucciso il suo tormentatore, Kilgrave. Ormai conosciuta in tutta la città come una crudele assassina, mentre scava a fondo nel suo passato (l’incidente dei suoi genitori, gli esperimenti subiti nell’infanzia) un nuovo caso la spinge a confrontarsi con la sua vera natura. Non è ben chiaro chi batta le mani a fine trailer ma noi abbiamo già i nostri inquietanti dubbi.

Non solo. Ricordiamo anche il personaggio di Luke Cage. Nel fumetto i due si sposano e hanno un figlio. Accadrà anche nella serie tv?