La straordinaria storia di Rosa Trio che da Sanremo ha preso 13 mila follower

Oggi, durante la prima puntata di Sanremo 2018, la conduttrice Michelle Hunziker ha intervistato la milazzese Rosa Trio, dirigente biologa del Policlinico di Messina. La signora Rosa, che seguiva tra il pubblico la kermesse canora, ha raccontato a Michelle di essere molto social. Sarà stata la pellicciotta o quella figura così materna ma Rosa, nel giro di pochi secondi, ha aumentato i suoi followers su Instagram in modo impressionante. Ora sono oltre 14 mila. Per non parlare del suo profilo Facebook: con probabilmente una valanga di richieste di amicizia. Dati i troppi fan la signora ha dovuto rendere privato il suo account Instagram.

Tutti a seguire la signora Rosa Trio su Instagram. Facciamola arrivare a 10000 follower entro stasera! #Sanremo2018 pic.twitter.com/peHUpJVCzV — IL DISAGIATO (@_ildisagiato_) 6 febbraio 2018

Anni a costruirsi un’identità sui social, lavorando sul proprio personal branding, poi arriva Rosatrio ed è subito influencer. — Marina Lo Blundo (@maraina81) 6 febbraio 2018

la signora Rosa Trio che esce dall’Ariston a fine serata #Sanremo2018 pic.twitter.com/4mgRrklgD0 — Chiara (@voidxsmendes) 6 febbraio 2018

I followers di @rosatrio su Instagram stanno decuplicando in pochi secondi. Qualche influencer si è suicidato a pensare che bastava una comparsata a Sanremo.#Sanremo #Sanremo2018 #sanremodaldivano — Angelo Camba (@Camba360) 6 febbraio 2018

Ah, Rosa Trio nel frattempo sta a 11MILA followers. Siamo davvero un Paese fondato sul trash.#Sanremo2018 pic.twitter.com/K77ZsVqNh3 — julia (@inprocinto) 6 febbraio 2018

(foto via Twitter The Jackal)