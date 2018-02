Tommaso Paradiso salirà sul palco di Sanremo 2018 con Gianni Morandi. Il cantante e frontman dei The Giornalisti è uno degli ospiti della prima serata oltre a Fiorello. Con Gianni canterà “Una vita che ti sogno”. Laura Pausini invece slitta direttamente a sabato a causa di una forte laringite. Quello che però non sapete è che Tommaso è il cantante tra i più seguiti (e odiati nel panorama indie.

Su Twitter si prende benissimo la notizia della ospitata. Tra tanti fan c’è anche qualche critica.

Con #TommasoParadiso ospite tocchiamo il fondo ancora prima di iniziare! #Sanremo2018 #quasipeggiodimuccino — Darkene F. DiCembre (@DarkeneFabiana) 6 febbraio 2018

Non vi emozionate troppo, #TommasoParadiso canterà sicuramente in playback, come sempre — Cicciaaaa (@Cica89030428) 6 febbraio 2018

SANREMO 2018 PRIMA SERATA ORDINE DI USCITA BIG

Ecco l’ordine di uscita di questa sera dei big di Sanremo 2018 Annalisa-Ron-The Kolors-Gazzè-Vanoni con Bungaro e Pacifico-Meta con Moro-Biondi-Facchinetti con Fogli-Lo Stato Sociale-Noemi-Decibel-Elio-Caccamo-Canzian-Barbarossa-Diodato con Paci-Zilli-Rubino-Avitabile con Servillo e Le Vibrazioni.

SANREMO 2018 GLI OSPITI DELLA SECONDA SERATA: IL VOLO, ANTONACCI, STING CON SHAGGY

Ospiti domani a Sanremo 2018 Il Volo che omaggiano Sergio Endrigo con Canzone per te e con Baglioni duelleranno con La Vita è Adesso, Biagio Antonacci con Baglioni canterà Mille giorni di te e di me, Sting con Shaggy canterà Muoio per te di Zucchero.

SANREMO 2018 OSPITI SECONDA SERATA ANCHE PIPPO BAUDO E FRANCA LEOSINI

Ci sarà Franca Leosini con una gag con Mago Forrest e Pippo Baudo che torna dopo 50 anni dal suo primo Festival.

DOMANI LA CLASSIFICA DELLA SALA STAMPA

A proposito delle classifiche domani verrà stilata la classifica sulle quale ci sarà il dettaglio sulla Sala Stampa con le tre fasce alta, media e bassa con i campioni in graduatoria.