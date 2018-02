Il Mein Kampf di Adolf Hitler è cresciuto in modo rilevante nella classifica dei libri più venduti su Amazon.it dopo l’attentato compiuto da Luca Traini a Macerata. Nella giornata di ieri il libro scritto da Adolf Hitler ritrovato nella casa dell’attentatore razzista che ha ferito sei persone nere nella cittadina marchigiana dopo l’omicidio di Pamela Mastropietro ha aumentato le vendite di oltre il mille per cento, come scritto dal Post e dal Secolo XIX.

Il Mein Kampf aumenta le vendite su Amazon dopo l’attentato di Luca Traini

Oggi la fortissima crescita si è stabilizzata, con il Mein Kampf situato al 23esimo posto nella graduatoria complessiva e al 35esimo in quella dei libri più venduti sul momento, con un incremento del 200% rispetto a ieri. Il Mein Kampf è un libro scritto nel 1925 da Adolf Hitler in cui il dittarore nazista espone il suo programma politico di espansione nazionale della Germania, difesa della razza ariana, lotta alla democrazia, al comunismo e agli ebrei che poi tragicamente perseguirà quando arriverà al potere nel 1933.

Il libro è molto controverso, tanto che in Germania per molti anni non è stato possibile consultarlo se non nelle biblioteche, così come nei Paesi Bassi. Anche in Francia il Mein Kampf è stato fuorilegge fino agli anni settanta. Il Mein Kampf è assai più facile da consultare e comprare in Italia, ed è particolarmente diffuso negli ambienti neofascisti e neonazisti. Il libro è stato trovato a casa di Luca Traini dopo che il suo domicilio è stato perquisito in seguito alla tentata strage di Macerata: il Mein Kampf ha confermato ulterioremente le sue convizioni di estrema destra.

Al Post Amazon aveva evidenziato come le classifiche di vendita siano molto dinamiche, e possano essere influenzati da una rilevante attenzione mediatica. Mein Kampf ha recuperato oltre 200 posizioni in meno di due giorni, dopo che sui media si è raccontato con grande enfasi il suo ritrovamento a casa di Luca Traini.

Foto copertina: screenshot del sito di Amazon