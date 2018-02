La gaffe di Sky su Adinolfi che «è troppo grosso» e «non riusciamo a inquadrarlo» | VIDEO

Una gaffe di Sky durante la diretta con Mario Adinolfi in collegamento. Qualcuno dalla regia con l’audio aperto ha fatto qualche considerazione di troppo sull’aspetto fisico del giornalista definendolo «troppo grosso», uno che «vale per due», e affermando «Non riusciamo a inquadrarlo».

Adinolfi, Sky e la gaffe dalla regia con l’audio aperto

Quando è stato riaperto il microfono di Adinolfi il leader del Popolo della Famiglia non ha esitato ad esprimere il suo disappunto. «Chiedo alla vostra regia – ha affermato – di fare attenzione a non definire l’ospite come ‘uno che vale per due’ oppure ‘talmente grosso che non riusciamo a inquadrarlo’ quando ci sono i microfoni aperti. Le attitudini razzistiche o di discriminazione forse albergano in ognuno di noi, attenzione. Attenzione a fare considerazione da ‘santerellini post ideologici’». Adinolfi era intervenuto in trasmissione a SkyTg24 per commentare i drammatici fatti di Macerata. La clip delle parole dell’ex deputato hanno fatto in pochi minuti il giro della Rete. Dopo l’imbarazzo in studio, il clima è diventato più sereno.

(Immagine da video di Sky)