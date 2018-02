Tutta la verità sul video di Beatrice Lorenzin “ubriaca”

Circola in queste ore sui social un video che mostra l’entusiasmo di Beatrice Lorenzin nella presentazione del simbolo “petaloso” della sua lista Civica e Popolari. Dalle immagini sembra che l’uscente ministra della Salute sia sotto effetto di alcool o chissà altro ma in realtà qualcuno ha deciso di metter mano sopra la clip, distorcendo decisamente la realtà dei fatti.

guarda il video:

A ricostruire le cose sono i debunker di Butac. Sul profilo della ex senatrice M5S Paola Taverna il video è stato diffuso rallentato, rendendo la parlata del Ministro lenta, come se fosse ubriaca. In realtà questo video sarebbe stato postato inizialmente dalla pagina Facebook “Sinistra Ca**ate e Libertà”.

Il video originale? Basta cercare su Youtube ed eccolo, prodotto dalla videoagenzia Vista: