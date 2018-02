Macerata, il fermo di Luca Traini | VIDEO

Un cittadino, Andrea Palma, ha diffuso su Twitter il video del momento del fermo di Luca Traini, l’uomo che ha sparato contro diversi stranieri per le strade di Macerata.

Traini, testa rasata, una bandiera tricolore in dosso, e’ stato bloccato dalla polizia davanti al monumento dei Caduti, dopo una folle corsa per le strade della città e trasferito in questura dove sta rispondendo alle domande degli inquirenti