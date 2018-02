Non è la prima volta che accade. Lo stadio della Juve, l’Allianz Stadium di Torino, finisce nel mirino di qualche informatico burlone che lo trasforma in un bagno, in rete ovviamente, virtualmente, su Google Maps. Qualche anno fa – come si legge in un articolo del 2015 dal sito del TgCom24, in seguito anche dai quotidiani sportivi Corriere dello Sport e Tuttosport – il campo da gioco dei bianconeri era risultato di ricerca degli utenti intenzionati ad avere informazioni per la voce ‘Vai a cagare’. Stavolta il senso è lo stesso. E lo stadio viene indicato come risultato della ricerca del ‘Cesso d’Italia‘. È evidente che qualche programmatore o smanettone antijuventino si è divertito a prendere in giro gli avversari con qualche trucchetto (di pessimo gusto o simpatico, a seconda dei punti di vista) e poi a far circolare l’informazione. Resta da vedere se ed entro quanto tempo dalle parti di Google qualcuno provvederà a correggere l’errore (riscontrabile sia navigando con broswer sul pc che da app per smartphone). Gli strani sfottò nell’era dei navigatori e del gps.

(Immagine: screenshot da Google Maps su dispositivo Android)