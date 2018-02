Il messaggio ai candidati M5S in Veneto per gettare fango in campagna elettorale

L’ordine – come riporta Il Gazzettino – parte da Ferdinando Garavello, responsabile della comunicazione in campagna elettorale 5 stelle in Veneto. Il messaggio ai candidati è chiaro: “In questa campagna elettorale faremo molta comunicazione ‘negativa’ sui partiti e sui candidati che corrono in Veneto. Quindi ognuno di voi va a cercarsi i diretti concorrenti e tira fuori il peggio che si può tirar fuori”.

Proprio tutto: “Nefandezze, foto imbarazzanti, dichiarazioni e tutto quello che può servire a fare campagna negativa su di loro”. “I nomi sono pubblicati su tutti i giornali – spiega – buon divertimento. Avete tempo fino a questa sera. Grazie”.

Un messaggio che crea un certo imbarazzo in rete.

Il Gazzettino ha chiesto spiegazioni in merito all’ordine impartito. E di tutta risposta è stato precisato come questa fosse “un’operazione trasparenza”.

Ma non erano gli altri che azionavano la macchina del fango contro i 5 stelle?