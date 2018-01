Claudia Federica Petrella, attrice napoletana, ha smentito le voci sulla sua relazione con Luigi Di Maio. Intervenuta alla trasmissione di Radio Uno Un giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cruciani, l’attrice ha spiegato di non avere un legame sentimentale con il capo politico del M5S, movimento per cui simpatizza. Claudia Federica Petrella, che fa parte di Casa Surace, ha spiegato di essere amica di Luigi Di Maio, e di apprezzarlo sia come uomo che come leader politico.

Claudia Federica Petrella smentisce di essere la fidanzata di Di Maio, ma lo definisce bellissimo

L’attrice ha definito il candidato premier del M5S un bellissimo uomo, intelligente ed in gamba, ironizzando su come i 5 Stelle si difendano egregiamente anche dal punto di vista estetico. Durante l’intervista radiofonica l’attrice ha spiegato la sua non candidatura coi 5 Stelle. Simpatizzante del M5S, Claudia Federica Petrella aveva dato la sua disponibilità a candidarsi in un collegio uninominale, anche se si è ritrovata candidata nonostante ci avesse ripensato.

LEGGI ANCHE > SARA CUNIAL, LA NO VAX CONFERMATA CAPOLISTA PER IL M5S IN VENETO

La sua non candidatura le ha ridato un po’ di visibilità, dopo quella conquistata con la denuncia alle Iene. Claudia Federica Petrella aveva infatti detto di aver subito molestie sessuali da un regista, anche se a Un Giorno da Pecora ha precisato di nuovo come non si trattasse di Fausto Brizzi. Nel corso dell’intervista l’attrice ha scherzato sul fatto che Luigi Di Maio ora come ora non abbia detto di avere una fidanzata, visti i suoi numerosi impegni politici, e di come lo inviti sempre ai suoi spettacoli, anche se di solito non viene. Claudia Federica Petrella ha ribadito le sue simpatie per il Movimento 5 Stelle, formazione che sostiene apertamente sul suo profilo Facebook, dove sono numerose le foto così come i post di carattere politico in appoggio al M5S.La voce sul fidanzamento di Claudia Federica Petrella con Di Maio era stata riferita da Dagospia, che aveva scritto come il capo politico M5S avesse trovato una nuova compagna dopo la rottura con Silvia Virgulti.