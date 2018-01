Nunzia De Girolamo denuncia i «metodi camorristici» di Forza Italia, il suo partito

La composizione e la presentazione delle liste elettorale diventa spesso occasione di scontro interno ai partiti. Resa dei conti. Scambio di accuse tra candidati. È emblematico il caso della deputata uscente di Forza Italia Nunzia De Girolamo, che alle Politiche del 4 marzo si presenta in Emilia Romagna dopo essere stata rimossa a sua insaputa dalle liste della sua regione, la Campania, e che attacca il suo partito parlando di metodi da camorra utilizzati per la selezione. «In Campania – afferma oggi in un’intervista rilasciata a Repubblica – si è consolidato e non da ora un gruppo che gestisce con metodi clientelari e, direi, camorristici il sui potere. Di tutti loro adesso Silvio Berlusconi deve fare piazza pulita».

Nunzia De Girolamo, candidata di Forza Italia, contro i «metodi camorristici» del suo partito

Nunzia De Girolamo accusa il coordinatore regionale azzurro Domenico De Siano, del quale ha chiesto la destituzione, e altri esponenti campani, annunciando che pretenderà dai suoi avvocati «che si vada fino in fondo, che si sappia a chi apparteneva la manina» che l’ha cancellata da capolista. Secondo la deputata il cambio è avvenuto domenica sera, «quando De Siano, Cesaro, Russo e, purtroppo, Mara Carfagna hanno preso le liste, facendomi scivolare al secondo posto». «Da Mara non me l’aspettavo, lei è donna diversa da quelli lì», dice De Girolamo. E ancora: «Sono andata ad Arcore e il presidente Berlusconi e Ghedini, che ringrazio, mi hanno ‘salvata’, candidandomi in Emilia. Purtroppo io conosco i metodi di alcuni nostri campani». Dunque la richiesta di fare spazio a una nuova Forza Italia, «quella pulita»:

Che metodo usano? «Il coordinatore Domenico De Siano non è persona degna di guidare Forza Italia nella mia terra. Luigi Cesaro al suo fianco ancora meno». Ha parlato di metodi camorristi, da gomorra. «Parlando di Campania è facile l’accostamento. A Bologna non sarebbe mai successo. Io parlo di un metodo culturale, diciamo così, da estirpare. Ma lo può fare solo Berlusconi. Gli chiedo di dare una punizione esemplare, stavolta: deve commissariare il partito regionale. C’è tutta una Forza Italia da rifondare, lì. Per dare spazio a quella pulita, quella buona».

(Foto: ANSA / GIUSEPPE LAMI)