Dino Giarrusso al posto dell’ammiraglio Veri per i 5 stelle

L’agenzia di stampa ANSA informa che la “Iena” Dino Giarrusso sostituirà per il MoVimento 5 Stelle l’ammiraglio Rinaldo Veri al collegio uninominale Roma 10. Veri si è ritirato ieri, dato che risulta già eletto al Consiglio Comunale di Ortona. Inizialmente l’ ammiraglio era stato sostituito dalla parlamentare Carla Ruocco, già capolista al proporzionale. Adesso arriva la iena. Giarrusso si era candidato alle Parlamentarie ma poi aveva fatto sapere di voler rinunciare. Deve aver cambiato idea.

“Non ho paracaduti”, spiega Giarrusso a La Zanzara, spiegando come della paga eventuale e della carriera gli interessa fino a un certo punto. “Ho capito dalla campagna elettorale che volevo partecipare”. “Il primo ad aver pensato a me come candidato è stato Max Bugani”.