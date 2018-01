Una donna nuda fa il bagno nella fontana di Piazza Navona a Roma | VIDEO

Una giovane donna si spoglia e si tuffa, nuda, fa un bagno nella fontana di Piazza Navona a Roma. È la scena che ieri ha fatto il giro dei social network. La donna, una 33enne originaria di Siena senza fissa dimora, si è immersa in acqua nella fontana dei Quattro Fiumi senza alcun indumento incurante dei numerosi turisti che ammiravano l’opera del Bernini. Nessun vigile è prontamente intervenuto per fermarla. Intorno alle 17 i Carabinieri della stazione di piazza Farnese l’hanno portata in caserma. La 33enne è stata denunciata per atti osceni.

(Immagine: frame da video pubblicato su Facebook)