«Lei è araba, niente da fare»: la risposta all’annuncio di lavoro cela razzismo

«Questa è la storia di ogni volta che io debba rispondere ad un annuncio di lavoro. Vi chiedo gentilmente di condividere al fine magari di dare un taglio a questi atti di razzismo. Non ho veramente parole per descrivere quanto schifo provo per queste persone». È quanto scrive in un post su Instagram Fatima Essania, donna di origini arabe, che sta cercando lavoro in Italia.

https://www.instagram.com/p/CInoRhgF2fK/

«Buongiorno, sono Fatima. Ho letto il vostro annuncio, al quale sono interessata. È ancora disponibile? Grazie», ha scritto Essania in un messaggio inviato al numero telefonico indicato nell’annuncio. «Il suo nome mi dice che lei è araba, quindi niente da fare», la risposta. «Lo sa vero che il suo messaggio è razzista e io potrei denunciarla», ha scritto Fatima in un altro messaggio.

Ma non è finita qui. La donna in seguito ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui spiega in dettaglio quanto accaduto: «Buonasera a tutti, sono Fatima. Ho deciso di parlarvi di questa mia esperienza che tra l’altro non auguro a nessuno ma che subiscono in tantissimi. Questa mattina ho risposto semplicemente a un annuncio pubblicato su Subito.it, dove ho scritto che ero interessata, chiedendo se l’annuncio era ancora disponibile. Mi è stato risposto ‘il suo nome mi dice che lei è araba, quindi niente da fare’. Io vi dico che non è la prima volta che mi vengono dette cose simili, ma questa volta ho deciso di renderlo pubblico, con la speranza che venga preso in considerazione e che arrivi a chi di dovere e che venga data giustizia a chi subisce questi atti discriminatori. Di situazioni così ce ne sono un’infinità e che non abbiamo più intenzione di accettare. Il nostro nome, il nostro colore, la nostra identità non possono giustificare la vostra ignoranza. Quindi vi chiedo gentilmente di condividere e basta al razzismo», ha detto la donna.

https://www.instagram.com/p/CIoYuZQqiIU/