Apple affronta un reclamo anticoncorrenziale in Messico

Apple (AAPL.O) e Google di Alphabet (GOOGL.O) stanno affrontando un’indagine sulle pratiche anticoncorrenziali in Messico dopo che l’ex capo delle telecomunicazioni del paese ha presentato una denuncia. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters.



La denuncia è stata presentata all’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni messicana IFT da Mony de Swaan Addati, che un tempo era a capo dell’ex federazione delle telecomunicazioni che è stata successivamente sostituita dall’IFT. La sua denuncia accusa Apple e Google di “inibire completamente la concorrenza” “approfittando del loro monopolio negli app store per vincolare l’uso dei propri sistemi di elaborazione dei pagamenti per gli acquisti in-app”. Nella sua dichiarazione online, de Swaan Addati ha affermato che il Play Store di Google e il negozio di Apple addebitano una commissione del 15%-20%, costringendo l’inflazione dei prezzi. Google ha rifiutato di commentare. Apple e l’IFT non erano immediatamente disponibili per un commento. Un’ondata di cause legali e denunce che hanno sfidato le regole dell’app store della coppia in vari paesi negli ultimi anni ha portato Google a ridurre le tariffe e Apple ad allentare le regole, ma alcuni sviluppatori di app e altri critici affermano che sono necessarie ulteriori modifiche. De Swaan Addati ha aggiunto che l’autorità di regolamentazione della concorrenza del Messico aveva rifiutato la sua richiesta di aprire un’indagine sulle società, spingendolo a portare il suo caso all’IFT. “Ho piena fiducia che (l’IFT) indagherà ed eserciterà i suoi poteri – in linea con le migliori pratiche internazionali – in modo che queste aziende smettano di abusare del loro potere di mercato a scapito di sviluppatori e consumatori”, ha affermato. Secondo la società di dati Statista, l’anno scorso in Messico sarebbero stati venduti oltre 30 milioni di smartphone. Android di Google ha la più grande quota di mercato in Messico con una penetrazione del 77%, secondo gli ultimi dati di Statcounter. Apple sta affrontando il controllo in altre parti della regione, con le autorità di regolamentazione brasiliane che hanno vietato la vendita di iPhone senza caricabatterie all’inizio di questa settimana.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]