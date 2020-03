Apple presenta il nuovo MacBook Air, caratteristiche e prezzo

Sorpresa per tutti i clienti dato che oggi Apple ha presentato il nuovo MacBook Air, un dispositivo più potente e anche a sorpresa più economico ed è questa la vera novità per quanto riguarda la casa della mole morsicata. Il nuovo computer portatile targato Apple è fino a 2 volte più veloci ed include un nuova Magic Keyboard in sostituzione del vecchio modello, questo lo rende sicuramente anche più appetibile a chi pensava di passare ad un nuovo hardware.

Ci troviamo davanti al miglior MacBook Air mai realizzato senza ombra di dubbio, come ha dichiarato Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing di Apple:

“Dagli studenti e i consumatori che acquistano il loro primo computer ai clienti che cercano un modello più recente, tutti amano il Mac, e il MacBook Air in particolare. Lo abbiamo aggiornato in modo radicale offrendo prestazioni fino a due volte più veloci, la nuova Magic Keyboard e il doppio dell’archiviazione a un prezzo ancora più conveniente di €1229, e ancora meno per i clienti Education. Con il suo splendido design sottile e leggero, un brillante display Retina, una batteria che dura tutto il giorno, e la potenza e facilità d’uso di macOS, MacBook Air è il notebook consumer migliore al mondo”.

Apple, le caratteristiche tecniche del nuovo Macbook Air

Il nuovo MacBook Air offre agli utenti delle prestazioni più veloci di ben l’80%, l’ideale per chi lavora montando video o per chi vuole trascorrere delle ore di divertimento ai videogames. Il team di Cupertino ha dotato il nuovo hardware di processori Intel Core di decima generazione, fino a core i7 a 1,2 GHz con Turbo Boost fino a 3,8Ghz. La versione base include un SSD decisamente più capiente dato che 256GB sono il doppio rispetto ai precedenti 128GB. La marcia in più arriva anche con il nuovo display Retina da 13″, che offre immagini brillanti e testi ultranitidi. In più ci sarà il Touch ID per login comodissimi e per fare acquisti online rapidamente e in totale sicurezza. Il trackpad è stato ampliato per permettere un utilizzo ancora più comodo e la batteria ha raggiunto una durata davvero monstre dato che raggiunge tranquillamente la giornata giornaliera di utilizzo. Naturalmente in serie troverete già il nuovo sistema Catalina. Finalmente troviamo anche sul MacBook Air la Magic Keyboard introdotta sul MacBook Pro presentato lo scorso anno.

MacBook Air, un prezzo davvero competitivo

La versione base con processore Core i3 dual-core a 1,1GHz ed SSD da 256GB del nuovo MacBook Air parte da 1.229€ ed è disponibile nelle versioni oro, grigio siderale e argentato. La versione con processore Core i5 quad-core a 1,1GHz e un SSD da 512GB parte da 1.529€Ci sarà la possibilità per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli studenti universitari di acquistarlo con un ulteriore sostanzioso sconto, oltre che di usufruire della Carta del Docente. I nuovi computer possono essere acquistati sin da oggi sul sito ufficiale Apple, operativo nonostante l’emergenza coronavirus.