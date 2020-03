Dopo tante voci e rumor degli scorsi mesi con leak più o meno confermati arriva finalmente il momento di scoprire davvero le caratteristiche della nuova PS5: Sony ha annunciato che la presentazione della nuova PlayStation in diretta streaming avverrà domani alle 17 ore italiane!

Domani alle 17.00, Mark Cerny, PS5 lead system architect, ci darà una visione approfondita dell’architettura di PS5 e in che modo la console segnerà il futuro del gaming. Seguiteci domani su PlayStation Blog: https://t.co/DB4WS1eyJC pic.twitter.com/mus335ec5M — PlayStation Italia (@PlayStationIT) March 17, 2020

Il responsabile dell’hardware, il system architect Mark Cerny mostrerà per la prima volta al mondo il design ufficiale della console, ma soprattutto le sue caratteristiche tecniche e su questo ci sono state già diverse speculazioni. Il leaker e insider The Drunk Cat (Alcoholikaust) ha pubblicato un messaggio su Twitter, una GIF che mostra più volte il numero 13 che sembrerebbe confermare per la PS5 la potenza record di 13 TFLOPS. Domani avremo una risposta su questo aspetto, che potrebbe essere molto significativo dato che la renderebbe più potente della nuova Xbox Series X.

Al momento non sappiamo nulla di come si svolgerà la presentazione, ma quasi sicuramente verrà annunciata anche la data di commercializzazione della nuova rivoluzionaria PS5 che arriva sul mercato internazionale a 7 anni di distanza dalla quattro che è attualmente la più venduta al mondo. L’appuntamento di Sony sarebbe dovuto avvenire alla Game Developers Conference 2020, ma si è optato per questa conferenza stampa via streaming data l’emergenza sanitaria.

Nonostante l’emergenza coronavirus dunque la Sony non si ferma, anzi organizza il suo evento più importante degli ultimi anni e si prepara a conquistare nuovamente il mondo dei videogames