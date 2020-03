Durante il coronavirus in tanti si stanno chiudendo in vere e proprie sessioni di bing watching, magari su Netflix che ha un ampio catalogo streaming e sempre nuove serie tv in uscita (recentemente è arrivata Elite 3 e la prossima attesissima è Freud il 23 marzo). In molti però vorrebbero vedere le puntate con la propria ragazza, o magari insieme ai propri amici perché ormai sono solo 10 giorni di quarantena ma sembra che la vita di tutti i giorni sia molto più lontana. Netflix e Google vengono in aiuto con l’estensione Netflix Party, un modo per colmare almeno virtualmente la distanza con le persone importanti per noi. In tempo di coronavirus può risultare importante anche ogni piccola opzione per sconvolgere la quotidianità e la monotonia rendendo anche lo stare a casa più divertente. Ma come funziona Netflix Party?

Netflix Party, come utilizzare l’estensione per la visione di gruppo

Netflix Party è un’estensione disponibile soltanto per Google Chrome, pertanto non potrete utilizzarla per altri browser. Dopo averla scaricata la persona può selezionare un film su Netflix e selezionare tramite le estensioni in alto a destra NP, la sigla di Netflix Party. A quel punto si genera un link privato da condividere con i propri amici che potranno così vedere il film insieme a te. A quel punto il film scelto partirà in perfetto sincro e alla destra dello schermo si aprirà una chat in cui gli amici potranno interagire durante la visione su Netflix Party. Si potrà personalizzare la chat con un nome e anche il proprio profilo con un avatar. È possibile permettere di mettere in pausa, alzare o abbassare il volume anche agli altri amici e non solo a chi ha organizzato il Netflix Party. Per uscire dalla chat room basta chiudere la schermata del browser.