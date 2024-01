Come funziona e cosa si può trovare nell’app Play2000

Lanciato oggi, l'applicazione è disponibile per tutti i dispositivi mobile. Dalle trasmissioni in diretta alle puntate on demand: tutto il mondo di Tv2000 diventa a portata di mano

Cercare sull’app store del proprio dispositivo mobile, effettuare il download e iniziare a navigare nel “catalogo” per scegliere la trasmissione che si vuole guardare. O, in alternativa, puntare tutto sul “live”. Questi i principi alla base dell’app Play2000, la versione ancor più digitale di Tv2000, l’emittente (ora non più solo) televisiva di proprietà di Rete Blu S.P.A. e controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Un’applicazione mobile e un sito alla portata di tutti e, come recita il claim utilizzato per il lancio, disponibile “in ogni luogo”. Ma come funziona quella che è a tutti gli effetti una piattaforma OTT?

Innanzitutto, occorre una piccola introduzione tecnica. Per piattaforma OTT (over-the-top) si intende una fornitura di contenuti video (on demand o live) utilizzando la rete internet. Una dinamica che, oramai, è diventata di uso e consumo pubblico, anche per guardare film, serie tv ed eventi sportivi. Ed è questa la vera novità per quel che riguarda l’intero palinsesto e catalogo di Tv2000 che, grazie all’app Play2000 – sviluppata grazie alla collaborazione con l’azienda Mosai.co che già in passato ha realizzato l’app di Servizio Pubblico di Michele Santoro – è riuscita a scardinare quel confine tra la televisione tradizionale e le tecnologie più moderne.

App Play2000, come funziona e cosa c’è dentro

Ma come si può accedere ai contenuti di Play2000? Innanzitutto occorre scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo mobile. E il procedimento, come mostra questo breve video esplicativo, è piuttosto semplice e immediato. Sia per i dispositivi Apple che per quelli che “girano” sul sistema operativo Android.

Dunque, basta collegarsi a questa pagina e cliccare sul link dedicato: chi ha un dispositivo Apple su “Download on the App Store” (con il simbolo della mela morsa), chi ha un dispositivo Android deve premere su “Get in on Google Play”. In alternativa, si può procedere – come spiegato nel video tutorial – con la ricerca direttamente dagli store digitali (qui per iOS, qui per Android). E, infine, tutti i contenuti (sia in diretta che on demand) sono disponibili sul portale online in versione desktop.

Cosa c’è dentro

Una volta effettuato il download dell’app Play2000, sarà possibile entrare all’interno del mondo OTT di TV2000. Si possono trovare tutte le puntate di tutte le trasmissione andate in onda in televisione (da “L’Ora solare” a “Borghi d’Italia”, passando per “Avanzi il prossimo” a “Eccomi”, per arrivare ai documentari e alle serie tv). Inoltre, si può accedere con un solo click ai podcast di inBlu2000 e, soprattutto, accedere al palinsesto quotidiano (tv e radio) e vedere i programmi e le trasmissioni in diretta. Il tutto seguendo il claim del lancio: in ogni luogo.