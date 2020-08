Gli anziani che bruciano la mascherina | VIDEO

La protesta di un gruppo di anziani si sta velocemente diffondendo sui social network, dopo che alcune pagine molto note hanno dato visibilità a questo episodio. Cinque persone si sono fatte riprendere dopo che, in coro, hanno detto: «Noi rinunciamo alla mascherina».

LEGGI ANCHE > Il finto modulo di autocertificazione per negazionisti covid

Anziani bruciano mascherina, il video virale sui social

Avete presente la teoria sull’evoluzione della specie umana? Ecco, era una stronzata. Confidiamo, tuttavia, che si tratti di 5 pensioni in meno da pagare. pic.twitter.com/B24Yb2rEVh — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) August 23, 2020

Dopo essersi sfilati le mascherine, le hanno gettate all’interno di un bidone nel quale era stato acceso un fuoco. Le mascherine hanno alimentato le fiamme e, dopo averlo constatato con soddisfazione, gli anziani hanno lanciato, sempre in favore di telecamere, lo slogan: «Fallo anche tu».

Un’uscita decisamente infelice che testimonia il livello del dibattito italiano sulle mascherine. Non si comprende la ragione per cui un video del genere sia stato prodotto. Goliardia? C’è un secondo fine? Le indagini sulle motivazioni che hanno spinto a girare il video sono ancora in corso. Ma c’è da augurarsi che questo messaggio sia stato frainteso. La popolazione anziana, nei mesi di marzo, aprile e maggio, è stata quella maggiormente colpita dal coronavirus.

Oggi, nonostante l’abbassamento dell’età media dei contagi, è stato rilevato come i giovani siano in grado, se non isolati tempestivamente, di diffondere il contagio all’interno delle loro famiglie, tra i genitori e i nonni. Ma in questo video, le persone protagoniste delle riprese hanno pensato bene di dare alle fiamme l’unico dispositivo di protezione che potrebbe tutelarle da eventuali contagi.