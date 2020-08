Antonio Mirante, portiere della Roma, positivo al test Covid

A dare la notizia è stato lo stesso calciatore giallorosso, anticipando la nota ufficiale del club. Antonio Mirante, secondo portiere della Roma, è risultato positivo al test Covid a cui si è sottoposto. Il calciatore ha detto di stare bene e non presentare nessuna delle sintomatologie tipiche dell’infezione da Coronavirus. Per il momento, come da prassi, rimarrà in isolamento e saranno tracciati – e sottoposti a test – anche tutti i suoi recenti contatti.

«Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono purtroppo risultato positivo al test del Covid-19 – ha detto Antonio Mirante in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories -. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo come febbre e tosse. Sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando».

Antonio Mirante positivo al test Covid

La notizia della sua positività arriva a 24 ore dalla comunicazione ufficiale della Roma che, nella giornata di ieri, aveva confermato altri due calciatori risultati contagiati (ma senza sintomi): si tratta di due giovani in procinto di avviare gli allenamenti a Trigoria in vista del prossimo campionato Primavera.

