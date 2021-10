Dal 26 novembre, anche Ansa avrà il suo “paywall”

Non sarà più possibile navigare senza limiti all’interno del sito dell’Ansa. Già nei mesi scorsi, l’agenzia di stampa aveva messo alcune “limitazioni” per la consultazione di tutti i suoi contenuti: superato un certo limite di articoli, occorreva iscriversi (a titolo gratuito) alla piattaforma. Da oggi, però, inizia un nuovo cambiamento che si concluderà il prossimo 26 novembre quando entrerà in vigore il paywall. Una strategia commerciale già utilizzata da molte testate online che prevede la consultazione della totalità dei contenuti presenti su un sito previa sottoscrizione di un abbonamento.

L’annuncio è stato inviato, via mail, agli iscritti al sito Ansa. Il messaggio riporta i dettagli (con tanto di rimandi a offerte per sottoscrivere un abbonamento) di quel che accadrà a partire da oggi – martedì 26 ottobre – allo scoccare della mezzanotte tra il 25 e il 26 novembre.

«Dal 26 ottobre il portale ANSA.it introduce una novità nella modalità di consultazione: da questa data sarà possibile accedere gratuitamente nei limiti di 30 articoli ogni 30 giorni; se invece vorrai continuare ad accedere senza limitazioni, potrai aderire a una delle offerte di abbonamento a te dedicate».

Insomma, da oggi – martedì 26 ottobre – parte la libera consultazione gratuita di 30 articoli da “consumare” nell’arco dei 30 giorni. Poi, dal mese successivo, scatta l’abbonamento per poter superare quella soglia.

Ansa, dal 26 novembre arriva il paywall per i contenuti

Una mossa strategica già portata avanti da molte altre testate online. Anche in questo caso – come accaduto per gli altri giornali -, Ansa propone pacchetti di abbonamento distinti in base al “periodo di pagamento”.

Si parla, nello specifico, di un’offerta dedicata a chi è già iscritto al sito di Ansa. A questi utenti si offrono tre differenti tariffe. La prima è mensile (1 euro per il primo mese, poi 6 euro per ogni singolo mese). La seconda è semestrale (11 euro per i primi 6 mesi e 33 per la restante metà dell’anno). La terza e ultima è quella annuale: 19 euro per il primo anno e, poi, 60 euro per ogni singolo anno successivo. Insomma, la classica offerta incrementale.