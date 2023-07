Facebook è invaso da annunci falsi che propongono servizi legati a brand AI

Cosa succede se si incappa in uno di questi annunci truffa che prendono come esca ChatGPT e altri? Cliccando su un link si scarica un malware

Questo è quanto emerso da una ricerca di Check Point Research, azienda leader nel settore delle minacce informatiche. Lo studio ha esaminato una serie di annunci falsi su diversi servizi – da ChatGPT a Google Bard insieme ad altre realtà legate all’intelligenza artificiale – che vengono messi in rete per ingannare gli utenti infettando i loro dispositivi con dei malware. Quello su cui si fa leva su Facebook – social del quale i criminali sfruttano le pagine per spacciarsi per i brand in questione – è la popolarità delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa.

Annunci truffa ChatGPT e servizi di AI generativa: i risultati

Grazie a uno studio articolato e complesso – che, passo dopo passo, ripercorre la nascita di questo meccanismo e il suo funzionamento – sono emerse importanti evidenze in merito. Innanzitutto Facebook conta 3 miliardi di utenti, una moltitudine di potenziali vittime, alle quali i cybercriminali puntano a rubare le informazioni private (comprese le password).

Tra i marchi più famosi sfruttati per questo scopo troviamo ChatGPT, Google Bard, Midjourney e Jasper. Le pagine fake create hanno – si legge nello studio – decine di migliaia di follower. La tecnica è la seguente: i criminali creano pagine e gruppi Facebook fingendosi profili delle sopracitate aziende e pubblicano un mix di contenuti veri e contenuti malware. Così facendo le persone intercettano i contenuti e con essi interagiscono, rendendoli sempre più visibili ai loro amici. Proprio quando si crea la situazione adatta vengono inseriti nuovi servizi o contenuti speciali che – ed è qui che sta la truffa – sono attivabili tramite un link.

Andando a cliccare su quel link l’utente si trova così, inconsapevolmente, a scaricare un malware dannoso. Questi malware, come abbiamo già accennato, rubano dati personali: dalle password ai portafogli di criptovalute, vengono prese di mira una serie di informazioni salvate sul browser (comprese le credenziali per accedere ai vari account di social media e gaming, per esempio).

La valutazione del Threat Intelligence Group Manager ci CPR, Sergey Shykevich, è chiara: si parla di criminali informatici che stanno affinando le loro capacità diventando sempre più intelligenti: «Sanno che tutti sono interessati all’IA generativa e utilizzano pagine Facebook e annunci per spacciarsi per ChatGPT, Google Bard, Midjourney e Jasper. Purtroppo, migliaia di persone sono vittime di questa truffa. Interagiscono con le pagine fasulle, favorendone la diffusione, e installano persino malware camuffati da strumenti gratuiti di IA. Invitiamo tutti a vigilare per assicurarsi di scaricare file solo da siti autentici e affidabili».

Come proteggersi?

Lo studio termina con una serie di suggerimenti per evitare di cadere vittima di questo tipo di phishing partendo, innanzitutto, con l’individuarlo. In primis bisogna controllare – quando si tratta di siti e e-mail – l’e-mail o l’indirizzo web del mittente accertandosi che la fonte sia autentica e affidabile. Attenzione anche ai domini, spesso la prova si trova lì: «I phisher utilizzano spesso domini con piccoli errori ortografici o che sembrano plausibili. Ad esempio, company.com può essere sostituito con cormpany.com o un’e-mail può provenire da company-service.com. Cercate questi errori ortografici, sono un buon indicatore», si legge nello studio.

Occorre anche controllare sempre, quando si effettua un download, che la fonte del software sia affidabile: i gruppi Facebook non sono fonti affidabili. Anche gli url dei link sono dei buoni indicatori, visibili passando il mouse sul link all’interno di una mail e verificando se la pagina di atterraggio è quella effettivamente dichiarata.