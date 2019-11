Ospite di Caterina Balivo alla trasmissione “Vieni Da Me”, Anna Falchi ha fatto una rivelazione fantascientifica, nel vero e proprio senso del termine. La conduttrice e attrice ha infatti raccontato di aver assistito con i suoi occhi, per ben due volte, all’esistenza degli Ufo.

Anna Falchi ha rivelato di aver visto un Ufo parcheggiato davanti casa

Anna Falchi ha visto per ben due volte, entrambe a Reggio Emilia, degli Ufo, più o meno quando aveva dieci anni. Lo ha raccontato durante la trasmissione “Vieni da me” condotta da Caterina Balivo su Rai Uno. «Una volta l’ho visto volare» ha raccontato la conduttrice, aggiungendo però che a circa un anno di distanza ha visto nuovamente un disco volante, stavolta con altri testimoni: l’avvistamento infatti è avvenuto di fronte alla sua casa. «L’anno successivo siamo stati svegliati di mattina da un rumore assordante all’alba. Nel campo davanti a casa nostra era parcheggiato questo disco volante – ha raccontato a Caterina Balivo – eravamo io, mia madre e mio fratello». Immediatamente la famiglia ha «chiuso le serrande e siamo rimasti lì nascosti, poi non so cos’è successo».

Per anni Anna Falchi si è posta delle domande su questi strani incontri, tutti avvenuti a Reggio Emilia: «Mi hanno preso in giro? C’è scetticismo» ammette chiacchierando con Caterina Balivo, eppure «sul web ci sono tante testimonianze».«Sono Ufo? Sono mezzi di trasporto che la Nasa sta provando? – si è chiesta in trasmissione – Qualcosa è…».

