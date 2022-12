Angelo Tofalo nominato direttore del comitato tecnico-scientifico della Cyber Security Italy Foundation

La prima fondazione no profit in Italia sul mondo cibernetico prende forma con la composizione del cts

La Cyber Security Italy Foundation ha preso definitivamente la sua forma ed è pronta per essere completamente operativa. L’ultimo passo, infatti, era la nomina del Comitato tecnico-scientifico e del suo direttore. E ora tutto è stato definito: a guidare il cts della prima fondazione non profit in Italia sul mondo cibernetico sarà il deputato – eletto in quota MoVimento 5 Stelle – Angelo Tofalo.

A decidere la nomina dell’ex Sottosegretario alla Difesa è stato il Presidente della Fondazione, Marco Gabriele Proietti, che – di concerto con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, hanno definito anche i sei nomi che faranno parte del Comitato tecnico-scientifico, individuati tra professionisti e accademici: Matteo Macina (Responsabile Cyber Security), Massimo Ravenna (Responsabile Cyber Security), Simone Pezzoli (Group Chief Technology Officer), Nicola Paolino (Security Innovation Principal Director), Tiziano Li Piani (Security Manager), Pasquale de Rinaldis (Responsabile Cyber Security).

Angelo Tofalo e la Cyber Security Italy Foundation

Poi la scelta del direttore scientifico, ricaduta proprio sull’ingegnere e onorevole Angelo Tofalo che nelle sua carriera parlamentare ha ricoperto diversi ruoli relativi proprio ai concetti di cyber security: dalla delega, all’epoca del suo Sottosegretariato al Ministero della Difesa, alla trattazione della materia cibernetica, al ruolo di relatore dei decreti attuatiti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (A.C.N.) nella IV Commissione Parlamentare. E ora sarà il direttore del Comitato tecnico-scientifico della Cyber Security Italy Foundation che, oltre a promuovere eventi su ricerca, divulgazione e innovazione, promuoverà anche quella sinergia tra gli enti pubblici e i privati per spingere il mondo delle istituzioni (ma anche quello delle imprese) ad assumere una maggiore consapevolezza su un argomento di stretta attualità e che sarà importantissimo anche per il futuro: quello della sicurezza informatica in un mondo sempre più perennemente connesso.