Il problema dei video che mostrano le violenze del gruppo Wagner su TikTok

Secondo l’ultima edizione del Misinformation Monitor di NewsGuard, una newsletter sulla disinformazione, su TikTok ci sono 160 video che mostrano o fanno riferimento alle violenze che sarebbero state compiute da una milizia russa privata, nota come gruppo Wagner. NewsGuard ha identificato 160 video su TikTok che mostrano, celebrano, o fanno riferimento agli atti di violenza compiuti dal gruppo Wagner, di cui 14 sembrerebbero mostrare l’esecuzione dell’ex mercenario russo Yevgeny Nuzhin. Secondo l’analisi di NewsGuard questi video sono stati visualizzati più di un miliardo di volte.

LEGGI ANCHE> L’esperimento della BBC sulle informazioni sull’Ucraina che si ottengono collegandosi a Internet dalla Russia

L’analisi sui 14 video che mostrerebbero l’esecuzione di Nuzhin e il problema degli hashtag che fanno riferimento al gruppo Wagner

Gli analisti di NewsGuard hanno anche individuato più di 500 video che non mostrano contenuti violenti ma incitano alla violenza contro gli ucraini. Inoltre, NewsGuard ha trovato 5 account che utilizzano TikTok per indirizzare gli utenti a visitare siti Web utilizzati dal gruppo Wagner per pubblicare annunci di reclutamento. Questi video sembrerebbero violare le linee guida di TikTok sui contenuti violenti e su quelli che incitano alla violenza ma a quanto sembra non vengono rimossi in modo immediato.

Secondo l’analisi di NewsGuard, i 14 video che mostrerebbero l’esecuzione di Nuzhin sono stati pubblicati il 12 novembre 2022 ma non hanno ottenuto un grande engagement nei giorni successivi. Mentre NewsGuard conduceva questa analisi, TikTok ha rimosso 10 di questi video probabilmente perché le sue linee guida vietano la pubblicazione di contenuti che «promuovono, normalizzano o glorificano la violenza estrema». Tuttavia, secondo quanto rilevato da NewsGuard, uno di questi vide era stato visualizzato almeno 900 mila volte prima di essere rimosso. Gli altri quattro video sono rimasti sulla piattaforma durante la stesura del report e una di queste ha ottenuto più di 381 mila visualizzazioni.

NewsGuard ha anche individuato 10 hashtag che fanno riferimento al gruppo Wagner e che vengono utilizzati su centinaia di video, la maggior parte dei quali promuove le azioni del gruppo. I video analizzati da NewsGuard che presentano i principali 3 hashtag associati al gruppo Wagner in lingua russa sono stati visualizzati nel complesso più di un miliardo di volte. Anche il fatto che il termine “Wagner” venga spesso scritto in modo scorretto potrebbe essere in realtà un modo per aggirare la censura ed evitare che l’hashtag venga bloccato.

NewsGuard ha contattato TikTok, che non ha contestato i risultati dell’analis. Un portavoce di TikTok ha dichiarato: «Non c’è spazio per contenuti violenti o che esprimono odio sulla nostra piattaforma. Le nostre Linee guida della Community evidenziano con chiarezza che non consentiamo alle persone di utilizzare la nostra piattaforma per minacciare o incitare alla violenza o condividere attacchi o insulti basati sulla nazionalità o su altre caratteristiche. Prenderemo provvedimenti sui contenuti che violano queste norme».