«Il nostro titolare Roberto Angelini è incappato, diciamo così, in una spiacevole circostanza personale che nulla ha a che fare con questo programma. Lui nella sua vita, che va anche oltre queste 4 ore che passiamo insieme, ha un’attività imprenditoriale, ha sbagliato gravemente. Dopodiché ha continuato a sbagliare, ha fatto un casino: ha fatto tutte quelle cose che non si devono fare, le ha fatte tutte, come proprio se non fosse con noi da 8 anni, sia per le cose che raccontiamo che per quelle che raccontiamo fatte da altri. Fatto sta che poi Roberto si è scusato sui social più volte, si è scusato anche con la ragazza, protagonista purtroppo di questa vicenda, che non sa nulla delle cose di cui sto parlando. Si è scusato anche con noi – a me è dispiaciuto ovviamente di tutto quel che è accaduto per la storia nostra e per tutto quello che raccontiamo in queste 4 ore in diretta – e ha deciso lui per la sua serenità e per quella di tutti di stare a casa e fare un passo indietro, di riporre la chitarra nella custodia, di aspettare momenti più tranquilli. Noi ovviamente abbiamo rispettato la sua decisione, non l’abbiamo presa noi, per un motivo molto semplice: pur essendo noi i più incazzati di tutti alla fine – al netto della ragazza protagonista – non siamo noi i giudici di Roberto Angelini. Non sono i social i giudici di Roberto Angelini, ci sono proprio delle leggi, delle norme che regolano tutto quello che ciascuno di noi fa. Quindi come dice un amico mio ‘chi è senza peccato scagli il primo tweet’. Roberto Angelini, quando vorrà, il posto è suo e noi siamo qua». È quanto ha detto il presentatore di Propaganda Live, Diego Bianchi, intervenendo sulla vicenda che ha coinvolto Roberto Angelini, il chitarrista, pilastro musicale della trasmissione, finito al centro di un caso dopo rivelato di essere stato multato per aver fatto lavorare in nero un’amica nel suo ristorante.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]