Andrea Scanzi spiega il Recovery Fund con Toldo che para i rigori all’Olanda in casa loro

Di certo è poco probabile che nei Paesi Bassi alcuni partiti di governo invochino l’intervento del proprio ministro degli Esteri per una esternazione satirica di un giornalista italiano. A parti invertite, probabilmente, sarebbe avvenuto. Ma il problema, al massimo, è della classe politica che richiede l’intervento della diplomazia e non di chi fa satira. Così Andrea Scanzi, nel pomeriggio del 27 maggio, ha deciso di riassumere in una sola immagine la notizia della Commissione Europea che ha avviato il processo che porterà a un Recovery Fund da 750 miliardi di euro, di cui l’Italia beneficerà per un 20%.

Andrea Scanzi e Toldo per spiegare il recovery fund

Andrea Scanzi, giornalista e opinionista del Fatto Quotidiano, in passato si è occupato spesso di sport. E ha scelto un’immagine di nicchia per commentare l’esito delle trattative in Commissione Europea: l’ex portiere dell’Inter Francesco Toldo che, con la maglia dell’Italia, esulta per la sua straordinaria prestazione in semifinale di Euro 2000, contro l’Olanda padrona di casa.

Quella partita, finita 0-0 ai tempi regolamentari dopo che gli Orange sbagliarono due calci di rigore, venne decisa dalla lotteria del penalty. Che premiò l’Italia, sia grazie alle parate di Francesco Toldo, sia per il rigore a cucchiaio di Francesco Totti. La trasposizione sportiva della trattativa sul tavolo economico della Commissione Europea, con l’Olanda che aveva sposato la linea del rigore e del no a interventi a fondo perduto e l’Italia che, insieme agli altri Paesi dell’area mediterranea, li richiedeva come conditio sine qua non per affrontare la crisi economica del post-coronavirus.

La scelta dell’immagine di Francesco Toldo è anche un po’ quella dell’eroe per caso, con il portiere ex Inter che aveva iniziato quell’avventura europea come seconda scelta di Gianluigi Buffon. Poi, ci fu un infortunio a rimescolare le carte e a far vivere a Toldo quella notte da protagonista. Anche questo farà parte della metafora scelta da Scanzi?