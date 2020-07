L’incredibile video del deputato Ruggieri di Forza Italia con il venditore di rose bengalese: «Sei infetto» | VIDEO

La scena dà l’idea di una certa familiarità tra il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri e un venditore di rose bengalese che opera nei pressi di Piazza del Popolo a Roma. Ma in ogni caso, le Instagram Stories pubblicate sul profilo del deputato di Forza Italia sembrano davvero surreali, soprattutto se si considera che sono state postate da un rappresentante delle istituzioni. Il deputato Andrea Ruggieri, infatti, «scherza» con il ragazzo bengalese, giocando sull’equivoco della positività di alcuni cittadini del Bangladesh che in queste ore stanno arrivando in Italia (nella giornata di ieri sono state rimpatriate oltre 150 persone a causa del rischio di contagio da coronavirus).

LEGGI ANCHE > Il caso dei tamponi taroccati in Bangladesh

Andrea Ruggieri di Forza Italia e le stories con il bengalese

Nel video Andrea Ruggieri dialoga con Babù (la familiarità con quest’ultimo risulta evidente dall’hashtag utilizzato #tgbabù, ieri sera andato in onda in edizione straordinaria). Con una buona dose di paternalismo, il deputato di Forza Italia scherza con il bengalese affermando prima che le rose che vende siano state rubate da una tomba e poi eseguendo varie opere di sanificazione e di igienizzazione delle mani con dell’apposito gel. «Sei infetto, vai subito allo Spallanzani» – dice il deputato di Forza Italia con il sorriso sulle labbra, con lo stesso bengalese che sembra prestarsi al gioco.

Andrea Ruggieri e il venditore di rose apostrofato con ‘infetto’

A un certo punto, il deputato di Forza Italia viene raggiunto nelle stories anche da Luciano Nobili (deputato di Italia Viva) e dalla collega di partito Gabriella Giammanco che, sebbene non abbiano parlato molto, si rendono protagonisti inconsapevoli di questo siparietto andato in scena nella serata di ieri a Roma. Al di là dei toni utilizzati nei video, non sembra opportuno che un deputato italiano possa spingersi così in là nell’affrontare una tematica delicata come quella del contagio da coronavirus collegato alla curva epidemiologica in altri Paesi del mondo, Bangladesh compreso.

Tra l’altro, il ragazzo che vende le rose ha affermato di essere rientrato in Italia prima dello scoppio dell’epidemia di coronavirus, a febbraio. Dunque, collegare la sua posizione con quella di alcuni suoi connazionali che in queste ore stanno vivendo il dramma del contagio (e anche l’impossibilità di ricongiungersi ai propri cari in Italia o di tornare a lavorare in Italia) può essere fuorviante soprattutto per una audience come quella di Instagram, abituata a swippare tra una stories e un’altra con troppa facilità, senza interrogarsi troppo sulle cause di quello a cui sta assistendo.

Andrea Ruggieri molto attivo su Instagram

La comunicazione politica di Andrea Ruggieri si caratterizza da sempre per il suo utilizzo di Instagram più che degli altri mezzi di comunicazione via social network. Il deputato forzista ha più di 16mila followers e, nella sua bio, si presenta così: «Ex avvocato, giornalista tv, berlusconiano, deputato di Forza Italia. Fan dell’Italia, grato all’America. Tennis, calcio, scherzi, politica e coraggio». Già, scherzi. Quello di ieri sera, probabilmente, voleva esserlo. Ma a noi è sembrato subito di cattivo gusto.