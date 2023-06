«Si può fare cultura anche su TikTok», l’intervista ad Andrea Petroni

Tra i grandi protagonisti della nuova piattaforma “Da 0 a ∞ – Pionieri digitali di oggi e domani” realizzata grazie a una collaborazione tra Treccani, TikTok ed Edulia, c’è anche il travel content creator Andrea Petroni che, grazie al suo progetto (social e non solo) Vologratis che prosegue a vele spedite da tantissimi anni, fin dal lontano 2009. Giornalettismo lo ha contattato per farsi raccontare le sue sensazioni fin dalle origini, da quando venne contattato (unico in Italia per il settore “travel”) per partecipare a questa iniziativa che si fonda su due princìpi di base: cultura e informazione. Il tutto attraverso piattaforme digitali

«Io non sono più un giovincello, quindi esser stato chiamato per prender parte a questo progetto è stato un doppio onore – ha spiegato Andrea Petroni ai microfoni di Giornalettismo – . Soprattutto l’esser stato contattato da TikTok come l’unico rappresentante italiano del settore travel per un progetto con Treccani è stato davvero un’esperienza interessante ed esaltante. Per questo sono veramente grato a entrambe queste realtà».

Andrea Petroni, il suo ruolo nel progetto Treccani-TikTok

Perché condivisione, cultura e informazione sono i cardini della piattaforma e sul suo canale dedicato ecco comparire le basi di questo suo corso.

Da TikTok come uno strumento utile ed efficace per il turismo, passando sull’evoluzione di questa piattaforma social (amata dai più giovani) nel futuro più prossimo per quel che riguarda il settore travel, fino ad arrivare ai suggerimenti su destinazione ai consigli per viaggiare. E Andrea Petroni sarà l’unico rappresentante italiano per quel che riguarda questo settore. Attraverso i suoi racconti e insegnamenti (frutto di esperienze maturate sul campo) sarà in grado di spiegare dinamiche e aspetti che, spesso e volentieri, non vengono considerati quando ci si accinge alla ricerca di una meta da visitare.

Il nuovo ruolo di TikTok e la garanzia Treccani

Ai microfoni di GTT, Andrea Petroni ha raccontato il suo stupore dopo esser stato chiamato per diventare un elemento attivo di queste piattaforme culturale ed educativa: «Per me è stato un grandissimo onore fare parte di questo progetto, perché per me Treccani ha sempre rappresentato la cultura italiana. Essere stati contattati da loro è stata una vera sorpresa. Stessa cosa per quel che riguarda TikTok, perché spesso e volentieri se ne è parlato come di una piattaforma per gli scherzi, i balletti, per i giovanissimi. Con questo progetto, invece, stanno dimostrando che non è così: si può fare anche cultura e informazione anche stando su TikTok, preparando, realizzando e pubblicando video di carattere informativo».