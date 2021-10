I legali di Ambra Angiolini annunciano azioni contro Striscia: «Spettacolarizzazione di una vicenda privata»

Non si limita al livello della critica mass-mediologica la vicenda della consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia ad Ambra Angiolini, in seguito alla fine della relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Potrebbe esserci anche un risvolto a livello legale, dal momento che gli avvocati di Ambra Angiolini – Valeria De Vellis e Daniela Missaglia – hanno comunicato attraverso una nota l’intenzione di valutare eventuali azioni a tutela della propria assistita.

LEGGI ANCHE > Dopo la questione Tapiro ad Ambra Angiolini, Vanessa Incontrada ha bloccato i commenti sui social

Ambra Angiolini contro Striscia, possibile azione legale

Nella nota riportata dal Corriere della Sera, i legali di Ambra Angiolini hanno comunicato: «Stiamo valutando ogni migliore iniziativa a tutela della nostra assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del signor Valerio Staffelli».

Nella serata di venerdì 15 ottobre, Striscia la Notizia aveva dato la propria versione dei fatti, sostenendo che la Angiolini fosse consenziente rispetto alla consegna del Tapiro d’Oro da parte del cronista Valerio Staffelli. Il clamore mediatico ha raggiunto un livello alto, che evidentemente ha suggerito ai legali di Ambra Angiolini di considerare eventuali spazi e iniziative di difesa in altre sedi rispetto a quelle mediatiche.

Ambra Angiolini aveva ricevuto il Tapiro d’Oro dopo la notizia della fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Ci si è chiesti, in questi giorni, perché sia stata Ambra Angiolini la destinataria del Tapiro e non il suo ex partner. Inoltre, un post Instagram della figlia dell’attrice ha fatto emergere quanto la situazione fosse delicata e quanto la consegna del Tapiro in queste modalità fosse stata inopportuna. Da qui, il dibattito sui media italiani, sull’umorismo di Striscia la Notizia e sulla disparità di trattamento riservata ai due protagonisti della vicenda sentimentale.