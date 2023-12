La pubblicità è l’anima del commercio, questo si sa. In passato, soprattutto guardando la cosiddetta televisione commerciale/privata (ma anche quella pubblica), i telespettatori erano abituati a vedere le trasmissioni interrotte da spot più o meno lunghi. Caroselli di annunci, con prodotti da vendere e acquistare che scorrevano lungo uno schermo. Poi è arrivata l’epoca dello streaming, con le piattaforme OTT che oltre a offrire servizi on-demand, consentivano all’utente/consumatore di scegliere cosa vedere, senza alcuna interruzione. Era l’epoca del cosiddetto binge watching, ovvero una visione continuativa senza alcuna interruzione. Anche questo, però, sembra essere il passato visto che persino Amazon Prime Video sta per introdurre la pubblicità nel bel mezzo delle “trasmissioni”.

In Italia? Per ora no. O, almeno, al momento non è arrivata alcuna comunicazione in merito. Comunicazione che, invece, è arrivata agli utenti iscritti negli Stati Uniti (che già di default ha un prezzo di gran lunga maggiore, con la possibilità di svincolare l’abbonamento all’e-commerce da quello della piattaforma di streaming). Una mail in cui si annuncia che dal 29 gennaio del 2024, arriverà la pubblicità. Attenzione, però: pagando un po’ di più (nell’abbonamento mensile), si potranno evitare le forche caudine delle interruzioni pubblicitarie.

Amazon Prime Video, dal 29 gennaio arriva la pubblicità

Secondo quanto riportato da The Verge, il contenuto della mail ricevuta dagli abbonati parla piuttosto chiaro: c’è necessità di inserire la pubblicità, ma si può ovviare pagando 2,99 dollari in più al mese. Esattamente il principio già annunciato da Meta in Italia per poter navigare su Instagram e Facebook senza profilazione pubblicitaria:

«Ti scriviamo oggi riguardo a un’imminente modifica alla tua esperienza Prime Video. A partire dal 29 gennaio, i film e i programmi TV Prime Video includeranno pubblicità limitate. Ciò ci consentirà di continuare a investire in contenuti accattivanti e di continuare ad aumentare tale investimento per un lungo periodo di tempo. Puntiamo a pubblicare un numero significativamente inferiore di annunci rispetto alla TV lineare e ad altri fornitori di TV in streaming. Non è richiesta alcuna azione da parte tua e non vi è alcuna modifica al prezzo attuale del tuo abbonamento Prime. Offriremo anche una nuova opzione senza pubblicità per ulteriori $ 2,99 al mese».

Dunque, la pubblicità continua a essere l’anima del commercio. Chissà se e quando tutto ciò arriverà anche in Italia.