Tutte le tappe che porteranno alla fine degli abbonamenti a riviste e giornali su Kindle

L’annuncio è stato improvviso, soprattutto per il tempismo con cui è stata pubblicata la nota sul sito ufficiale. A partire dallo scorso 9 marzo – stesso giorno in cui è stata comunicata la decisione – non è più possibile sottoscrivere abbonamenti a quotidiani o riviste attraverso Amazon Newsstand, l’edicola di Amazon che consente agli iscritti di leggere i propri magazine e giornali preferiti attraverso il supporto Kindle. Dunque, senza alcun preavviso, da quella data non è più concesso agli utenti di procedere con la sottoscrizione di un accordo per la lettura di tutto ciò sul dispositivo nato per consentire ai possessori di comprare e leggere libri in formato elettronico (gli e-book) e poi evolutosi anche in strumento per leggere di tutto. E lo scorso 9 marzo è stata la prima tappa di uno spegnimento progressivo che si concluderà nel mese di settembre.

Dunque, dal 9 marzo scorso i possessori di Amazon Kindle non potranno più procedere con la sottoscrizione di un abbonamento a riviste e quotidiani attraverso la piattaforma Amazon Newsstand. Ovviamente, però, non tutto quel che nel corso degli anni è stato archiviato sul proprio dispositivo andrà perduto e la possibilità di leggere giornali o magazine su Kindle si baserà su singole sottoscrizioni con gli editori, senza – dunque – passare per una gestione da parte del gigante dell’e-commerce.

Amazon Newsstand, tutte le tappe della fine degli abbonamenti

Dunque non sarà la fine degli abbonamenti su Kindle, ma la fine degli abbonamenti a riviste e quotidiani attraverso Amazon Newsstand per Kindle. E sul sito ufficiale sono state pubblicate le tappe di questo spegnimento. Si è partiti dallo scorso giovedì 9 marzo, da quando

non potrai più ordinare un abbonamento Kindle Edicola o una rivista cartacea ;

; gli abbonamenti annuali Kindle Edicola e cartaceo non verranno rinnovati tramite Amazon.

Dopo questo primo ste, già avvenuto, la data successiva da salvare sul calendario è quella del prossimo 5 giugno:

Puoi continuare a gestire i tuoi abbonamenti alle riviste cartacee tramite Amazon fino al 5 giugno 2023, 23:59 PST. Dopo questa data, tutte le richieste del servizio clienti per eventuali abbonamenti attivi rimanenti saranno gestite direttamente dall’editore. Maggiori dettagli sulle opzioni del servizio clienti dell’editore saranno condivisi nei prossimi mesi.

Ma cosa succederà a chi ha sottoscritto uno o più abbonamenti mensili o annuali? Continueranno a ricevere copie digitali di quelle riviste o giornali anche dopo questi termini? Sì, ma solo fino al 4 settembre del 2023. Infatti, sul sito ufficiale si spiega:

Per gli abbonamenti mensili Kindle Edicola, continuerai a ricevere i tuoi numeri fino al 4 settembre 2023 , a meno che tu non decida di annullare. Dopo tale data, non potrai più rinnovare i tuoi abbonamenti tramite Amazon. Puoi continuare a leggere i numeri che ti sono già stati consegnati.

Per gli abbonamenti annuali a Kindle Edicola, continuerai a ricevere i tuoi numeri fino alla prima data di fine dell'abbonamento corrente o fino al 4 settembre 2023, 23:59 PST. Puoi continuare a leggere i numeri che ti sono già stati consegnati.

Il piano di disimpegno dalla gestione degli abbonamenti, dunque, è partito il 9 marzo e si concluderà nel corso della giornata di sabato 4 settembre 2023.

Cosa succede a chi ha un abbonamento attivo oltre quelle date?

In tutto questo lasso di tempo, ma anche oltre, sembra mancare un dettaglio: cosa succede agli abbonamenti già sottoscritti (nel caso degli annuali) che hanno scadenza oltre la data del 4 settembre del 2023? I numeri di riviste e quotidiani non saranno inviati agli utenti che, però, riceveranno un rimborso calcolato su base proporzionale, come spiegato sulla pagina di Amazon Edicola:

«Se disponi di uno o più abbonamenti alla versione cartacea, continuerai a ricevere tutti i numeri rimanenti a meno che tu non decida di annullare. Se disponi di abbonamenti Kindle, non riceverai più numeri dopo il 4 settembre 2023. Dopo il 4 settembre 2023, ti emetteremo un rimborso proporzionale per eventuali numeri non consegnati rimanenti nel tuo abbonamento Kindle».

Dunque, ci sarà un rimborso proporzionale (un calcolo tra la quota di abbonamento e i numeri non consegnati per via di questo disimpegno nella gestione delle sottoscrizioni) che sarà accreditato sul conto dell’utente (non è ancora chiaro se il rimborso sarà erogato come buono spesa Amazon o accreditato sulla “modalità di pagamento” selezionata in fase di pagamento).