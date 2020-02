La bufala della scaletta di Amadeus e Fiorello con la scritta «Juve m*rda»

Ogni grande evento mediatico che si rispetti deve fare i conti, purtroppo, con le bufale che gli vengono costruite intorno. Questo è accaduto anche al termine della terza serata di Sanremo 2020, dopo che sul palco dell’Ariston è andato in scena il siparietto della maglia double-face indossata da Amadeus: davanti i simboli e le righe bianco e nere del della Juventus; dietro i colori nerazzurri dell’Inter – squadra di cui è tifoso il direttore artistico del Festival – con il nome di Romelu Lukaku e il numero 9. E, sfruttando questo assist e per creare polemiche, sta girando sui social una foto (in compagnia di Fiorello) dal titolo «Amadeus Juve Merda».

LEGGI ANCHE > L’interista Amadeus sfoggia la maglia della Juve per Georgina, ma poi mostra la 9 di Lukaku

La scritta, che è palesemente un fake, compare in testa alla scaletta della terza serata del Festival della Canzone italiana. Si legge, in primo piano nella foto diffusa sui social, una scritta inequivocabile: «Juve Merda». Amadeus, in quello scatto contraffatto, si trova in compagnia di Fiorello.

La bufala di «Amadeus Juve Merda»

Lo scatto è reale. La scritta no. Non esiste alcun caso «Amadeus Juve Merda», come si può vedere dalla fotografia (la stessa che poi sui social è apparsa modificata) condivisa da Rosario Fiorello addirittura il 31 gennaio scorso, a quattro giorni dall’inizio della 70° edizione del Festival di Sanremo.

La foto fake ritoccata per fare polemica

Come verificato anche dal portale di fact-checking bufale.net, il tutto è stato creato e diffuso ad arte da qualche benpensante che voleva aizzare le polemiche. Non a caso la fotografia è iniziata a circolare sui social e nelle chat dopo la presenza sul palco dell’Ariston di Georgina Rodriguez e in platea del fidanzato Cristiano Ronaldo che, tra l’altro, ha anche regalato una sua maglia – a tinte bianconere – al tifoso nerazzurro Amadeus.

(foto di copertina: da bufale.net)