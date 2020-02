L’interista Amadeus sfoggia la maglia della Juve per Georgina, ma poi mostra la 9 di Lukaku

Hanno provato a negare la sua presenza fino all’ultimo istante. Ma Cristiano Ronaldo a Sanremo c’è e si vede. Del resto, non poteva mancare al debutto all’Ariston della sua compagna Georgina Rodriguez. Il campione della Juventus, che proprio ieri 5 febbraio ha compiuto 35 anni, è seduto in prima fila, tra le autorità presenti in questa edizione numero 70 del Festival di Sanremo.

Amadeus-Georgina: la gag a tinte bianconere e nerazzurre

Quando Georgina Rodriguez è scesa dalla scalinata del palco, con il suo abito grigio perla, Amadeus l’ha accolta in finto smoking (che nasconde in realtà una maglia della Juventus) e foulard bianco. Il siparietto tra i due è stato in spagnolo, quello del conduttore un po’ maccheronico e con la vecchia battuta – trita e ritrita – di “Como vicino Milano”.

Amadeus si veste di bianconero, ma alla fine mostra la schiena nerazzurra, con il numero nove di Romelu Lukaku. Del resto, la sua fede calcistica non poteva assolutamente essere smentita. Ma per avere Cristiano Ronaldo in platea si fa questo e altro. Divertenti le gag con Georgina con Amadeus che chiede perdono in ginocchio.

Alla fine, Georgina Rodriguez va in postazione presentazione per introdurre Marco Masini e Arisa che cantano Vacanze Romane (e qui commette un piccolo errore nel pronunciare il nome del cantante).