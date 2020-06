I pm di Bergamo convocano Conte, Lamorgese e Speranza per il caso delle zone rosse ad Alzano e Nembro

Ancora non c’è una data (anche si si ipotizza che il tutto avvenga nella giornata di oggi), ma Giuseppe Conte, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza dovranno recarsi a Bergamo (o, forse, saranno i magistrati a spostarsi a Roma) per essere ascoltati dai pm che indagano sulla mancata zona rossa di Alzano Lombardo e Nembro. Nel corso delle scorse settimane furono sentiti l’Assessore al Welfare e alla Sanità della Regione Lombardia Giulio Gallera e il governatore Attilio Fontana. La procura bergamasca dovrà far luce sulle responsabilità per il ritardo nella chiusura delle due cittadine a Nord-Est di Bergamo.

LEGGI ANCHE > Gallera parla in procura a Bergamo della possibilità per la Lombardia di chiudere Alzano e Nembro

Il calendario delle udienze ancora non è stato definito e pubblicato, così come non è chiaro se saranno i tre rappresentanti delle istituzioni a doversi recare a Bergamo. Possibile, anzi probabile, che saranno proprio i magistrati che hanno aperto il fascicolo sui ritardi nel dichiarare Alzano Lombardo e Nembro zone rosse all’inizio del mese di marzo a scendere nella capitale per ascoltare le parole di Giuseppe Conte, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza.

Alzano Lombardo e Nembro, Conte sarà ascoltato dai pm di Bergamo

La questione è molto delicata e il paragone tra il caso di Alzano e Nembro rispetto a quanto accaduto nel resto di Italia rischia di aver creato un precedente. Perché se è vero che esiste una norma – contenuta nell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n.833 – che consentiva all’istituzione regionale di agire in autonomia e istituire le zone rosse, è altrettanto reale che in quei giorni concitati era attivo un confronto diretto tra la Regione e il governo centrale. Alcune città sono andate avanti senza attendere il via libera di Palazzo Chigi, chiudendo i confini delle città focolaio, mentre per i due comuni della bergamasca è iniziato fin da subito un rimpallo di responsabilità.

(foto di copertina: da diretta canale Youtube della Camera + Otto e Mezzo + Di Martedì, La7)