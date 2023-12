Il “buy now, pay later”, una modalità di pagamento in crescita: l’analisi di Altroconsumo

Nel corso della scorsa settimana, chi visita i canali social di Giornalettismo avrà notato tre sondaggi nelle stories. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di rispondere a tre differenti sondaggi legati da un filo comune: i pagamenti. Abbiamo chiesto quale tipologia di pagamento digitale utilizzano quando effettuano un acquisto online, quale strumento usano per pagare nei negozi “fisici” e, infine, qual è il metodo di sicurezza preferito dagli italiani per operare online in sicurezza. I risultati di queste rilevazioni sono stati commentati da alcuni dei grandi protagonisti del Salone dei Pagamenti 2023 organizzato da ABI. Ne abbiamo parlato anche con Anna Vizzari, economista senior di Altroconsumo.

L’organizzazione di consumatori è una realtà stabile e storica nel nostro Paese. Fin dal 1973, anno della sua fondazione (all’epoca si chiamava Comitato Difesa Consumatori), svolge un’ampia opera di divulgazione e informazione a tutela dei consumatori. Inoltre, si occupa anche di analisi di mercato (anche comportamentali) basandosi sui risultati delle inchieste e dei sondaggi effettuate all’interno del campione rappresentato dagli oltre 300mila soci. Dunque, il punto di vista di Altroconsumo rappresenta un lato molto interessante della medaglia sulle tendenze dei pagamenti digitali in Italia.

Altroconsumo, il commento ai sondaggi sui pagamenti

Ovviamente, oltre ai nostri sondaggi, Altroconsumo ha delle rilevazioni interne che, però, confermano parte di quanto emerso dalle nostre analisi, come spiega Anna Vizzari: «Mi sento di dire che dalle nostre analisi, rispetto alla carta di credito la prepagata è lo strumento più utilizzato online. Soprattutto per una percezione di maggiore sicurezza». Stesso discorso per quel che concerne gli acquisti nei negozi fisici: «Se andiamo a vedere determinate tipologie di acquisto, come ad esempio quelle di basso ammontare, allora lì la percentuale di pagamento con strumenti più innovativi, banalmente come i wallet, cresce notevolmente».

Ovviamente, pagamenti digitali richiamano anche il tema della sicurezza informatica e delle tutele che gli utenti devono avere quando si approcciano a questo complesso ecosistema. E, stando ai risultati del nostro sondaggi, i nostri lettori preferiscono l’autenticazione a due fattori: «Noi confermiamo che è il metodo più efficace. Anche Altroconsumo ha fatto un’inchiesta sui nostri soci e posso confermare che si tratta di una modalità di autenticazione molto apprezzata».

E il futuro cosa ci offrirà? Stando ai dati del presente, secondo Anna Vizzari sono già in corso grandi cambiamenti: «Se guardiamo all’online, nell’ultimo periodo la modalità che ha cambiato il mercato è il “buy now, pay later” (compra ora, paga dopo). Quindi, in realtà, vediamo una crescita notevole di questa modalità di pagamento, soprattutto online. Perché significa rateizzare il carrello in maniera veloce».