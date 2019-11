Renzi apre a una futura alleanza con Matteo Salvini

La sorpresa (forse). Matteo Renzi continua a picconare l’Esecutivo (di cui fa parte) a giorni alterni, proprio come fa Matteo Salvini. Attacca gli alleati e se la prende con Giuseppe Conte, proprio come fa Matteo Salvini. Parla di quali siano le tempistiche giuste per andare al voto. Proprio come fa Matteo Salvini. Insomma, quanto dichiarato dal leader di Italia Viva a Porta porta sembra essere una sorta di linea continua iniziata a tracciare diverse settimane fa. Ora, da Bruno Vespa, è lui stesso a parlare di una possibile alleanza Renzi-Salvini. Non ora, ma in futuro e se alcune cose dovessero cambiare.

«Salvini cercherà di spostarsi al centro. Iv è una calamita e porterà a una polarizzazione al centro, scommetto che la prossima sfida dei prossimi due-tre anni non sarà degli estremismi ma al centro – ha detto il leader di Italia Viva rispondendo a una domanda di Bruno Vespa -. Un’alleanza con Salvini al centro? Mai dire mai. Credo proprio che vedere Vespa con il popcorn vale il prezzo del biglietto». Una battuta? Forse, ma la storia della politica italiana (e anche di quella renziana) non può che andare oltre l’ironia.

Alleanza Renzi-Salvini: l’ipotesi a Porta a Porta

Quel ‘Mai dire mai’ lascia comunque interdetti. Italia Viva si sta mostrando sul palcoscenico come una forza politica di centro, ma i sondaggi non la stanno premiando. Non si tratta più di una costola del Partito Democratico, come si poteva pensare all’inizio, ma una sorta di ibrido che strizza l’occhio al centro moderato. Insomma, quasi berlusconiano.

Il centro e il nuovo Berlusconismo

E l’alleanza Renzi-Salvini potrebbe arrivare qualora il leader della Lega decidesse di lasciar da parte gli estremismi destrorsi tentando una ricollocazione al Centro. E lì quel ‘Mai dire mai’ potrebbe prender corpo e diventare realtà. Senza programmi in comune, da sempre. A meno che il Pd di Renzi non fosse molto più simile al Centro che alla Sinistra. E lo era (e lo è ancora).

(foto di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI)