Francia e Spagna spaventano la Ue: “Situazione peggiore rispetto a marzo”

Nuovo allarme Ue sul Covid nel Continente. Secondo la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, infatti “la situazione in alcuni Stati è anche peggiore del picco di marzo. Una situazione “preoccupante” che ovviamente vede come osservate speciali Francia e Spagna che oggi hanno avuto rispettivamente 16,096 e 10,653 casi.

Allarme Ue sul Covid, in Francia e Spagna numeri da record

A far scattare l’allarme Ue sul Covid, come detto, sono soprattutto i numeri fuori controllo in Francia e Spagna. Oltralpe infatti gli oltre 16mila casi registrati nelle ultime 24 ore sono il numero più alto mai registrato finora, e arrivano nel bel mezzo delle proteste di alcuni sindaci sulle nuove restrizioni. E come se non bastasse aumentano i pazienti in rianimazione, ormai oltre quota mille, e le vittime, oggi 52 e 31,511 dall’inizio della pandemia. Numeri che obbligano il premier Jean Castex a invocare “responsabilità collettiva” e a non escludere un nuovo lockdown. Numeri più bassi in Spagna, ma sempre oltre i 10mila casi, che però fanno del Paese iberico il primo dell’Unione a superare i 700mila casi, con 84 morti, in forte calo rispetto ai picchi dei giorni precedenti, che portano il totale delle vittime a quota 31,118. Anche per questo secondo l’agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie la Spagna è da considerare con Bulgaria, Romania e Ungheria nel gruppo di Stati “ad alto rischio”.

Allarme Ue sul Covid, stretta sulla Gran Bretagna