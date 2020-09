Francia di nuovo oltre i 10mila casi, è allarme rosso Covid

Torna l’allarme Covid in Francia. Dopo un giorno in cui i nuovi contagiati erano calati poco sopra i 5mila, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono tornati a superare quota mille, rilanciando le preoccupazioni di governo e cittadini mentre dall’altra parte dell’Oceano, negli Stati Uniti, dove il conteggio delle vittime ha superato quota 205mila morti.

Allarme Covid in Francia, altissimo il numero dei casi attivi

I 10.008 casi delle ultime 24 ore rilanciano l’allarme Covid in Francia, portando il totale dei positivi dall’inizio della pandemia a quota 468,069 con ben 343,115 casi ancora attivi. Dati a cui si aggiungono le 78 morti dell’ultima giornata, col totale che tocca quota 31,416. Numeri che allarmano la sanità francese e il governo, con il presidente Emmanuel Macron che nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha spiegato che “questa crisi impone la cooperazione e di inventare nuove soluzioni internazionali” ribadendo di credere “nella scienza e la conoscenza” e che “l’umanità vincerà questa pandemia” e “un rimedio sarà trovato”.

Allarme Covid in Francia ma anche negli Stati Uniti

Non c’è solo l’allarme Covid in Francia, ma anche in Spagna dove si registra il drammatico primato di 241 morti nelle ultime 24 ore, il numero più alto di decessi dall’inizio della seconda ondata. Situazione difficile anche Oltreoceano, e più specificamente negli Stati Uniti, dove le vittime totali hanno superato quota 205mila e i casi attivi sono 2,547,437 sui 7,096,160 totali dall’inizio della pandemia. Numeri pesanti, anche se sembra esserci un rallentamento rispetto alle ultime settimane, con il Brasile che pur avendo due milioni e mezzo di positivi totali in meno, ha meno di 70mila vittime in meno rispetto agli States. Gli Stati Uniti però oltre a detenere il più alto numero di vittime nel mondo hanno una delle peggiori cifre su base pro capite sia per casi che per morti. Nonostante contino meno del 5% della popolazione mondiale infatti gli Usa rappresentano più o meno il 20% delle morti conosciute per il virus.