Il legame tra Alibaba e l’Inter

La rivelazione del Corriere della Sera si inserisce in quel solco che è stato tracciato da qualche settimana e che, secondo indiscrezioni di stampa, vorrebbe la famiglia Zhang intenzionata a cedere l’Inter. Su questo aspetto, è opportuno ricordarlo, c’è stata una smentita da parte della società, tuttavia una operazione specifica tra due uomini d’affari (Zhang e Jack Ma di Alibaba) permette di aprire una ulteriore parentesi di approfondimento relativa al destino societario della squadra nerazzurra.

Alibaba e l’Inter, le due società sedute al tavolo

Premessa importante: Jack Ma, CEO di Alibaba (il colosso dell’ecommerce cinese), non si fa vedere in pubblico da circa due mesi, a causa di rapporti sempre più tesi con il governo centrale di Pechino. Le teorie più accreditate in merito a questa sua sparizione dalla scena internazionale ritengono che, in momenti di difficoltà societaria, Jack Ma preferisca mantenere un basso, bassissimo profilo. Eppure, la sua società che gestisce Taobao ha mandato dei suoi rappresentanti, a inizio dicembre, a trattare con Zhang.

Quest’ultimo avrebbe dato in pegno a Taobao – non è ancora chiara la finalità dell’operazione – la holding di famiglia all’interno della quale compare anche la quota per la gestione societaria dell’Inter. Dal gruppo Suning fanno sapere che questa tipologia di operazione rientra nelle normali gestioni patrimoniali della famiglia Zhang e che non rappresenta una novità nel modo di condurre gli affari del presidente della squadra nerazzurra.

Possibile che la famiglia di imprenditori cinesi abbia bisogno di liquidità per gestioni di altre operazioni che nulla hanno a che fare con i bilanci dell’Inter. La questione esaminata dal Corriere della Sera, insomma, solleva più di un rumor basato sul fatto che Zhang abbia imposto, ad esempio per questo mercato di gennaio, la strategia di non lasciarsi andare a investimenti cospicui. Quest’ultimo aspetto, infatti, non è determinante: sono tante le società calcistiche che, a causa della difficile crisi globale legata al coronavirus, hanno deciso di fare lo stesso. Impegnare quote societarie all’interno di una operazione più complessa, però, va molto oltre.

Da tempo, le voci sulle intenzioni di vendita dell’Inter sono state alimentate soprattutto dal Corriere dello Sport, attraverso la narrazione fatta da Ivan Zazzaroni. Per questo motivo, il giornalista è stato ultimamente bersaglio anche di messaggi offensivi sui social network. La rivelazione del Corriere della Sera, tuttavia, sembra rafforzare la sua pista.

(Foto IPP/picture alliance)