Il deputato che ha offeso Ocasio-Cortez si è dimesso dal board dell’associazione cristiana di cui faceva parte

Bread for the World era l’associazione cristiana di cui faceva parte Ted Yoho, il deputato Repubblicano che aveva offeso – nel corso della giornata di lunedì – la deputata dem rappresentante dello stato di New York Alexandria Ocasio-Cortez, chiamandola «fucking bitch». Faceva parte, perché nella giornata di ieri – dopo aver accolto le richieste dei membri dell’associazione – si è dimesso in seguito al comportamento tenuto nei confronti della deputata.

Alexandria Ocasio-Cortez, il deputato che l’ha offesa si è dimesso dal board di un’associazione cristiana

Quest’ultima aveva fatto – lo ricordiamo – un discorso molto appassionato al Congresso, in cui denunciava pubblicamente ciò che il deputato repubblicano aveva fatto sulla scalinata di Capitol Hill e in cui sottolineava come le mancate scuse e la tesi difensiva dell’avversario («sono rispettabile perché sono sposato da anni e ho dei figli») non fossero sufficienti di fronte all’evidente appellativo discriminatorio.

Ora, anche l’associazione cristiana di cui Ted Yoho faceva parte ha preso le distanze da lui, sostenendo che la sua condotta non fosse in linea con gli scopi della stessa associazione: «La nostra richiesta di dimissioni – hanno fatto sapere dall’associazione – è un’azione che ribadisce il nostro impegno ad affiancare donne e persone di colore, a livello nazionale e globale, per portarci a un mondo più inclusivo ed equo sulla questione razziale».

La vicenda di Alexandria Ocasio-Cortez aveva destato molto clamore ed era stata presa a modello – soprattutto per il suo discorso di rivendicazione fatto al Congresso – da esponenti politici progressisti in tutto il mondo. Anche in Italia, il video in cui accusava il deputato Ted Yoho era diventato virale: «Non è sufficiente avere una moglie o dei figli per essere considerato rispettabile – aveva detto la rappresentante dello stato di New York -, bisogna comportarsi come una persona rispettabile per essere considerata tale».