Il M5S candida in Calabria la donna che chattò con Mark Caltagirone

Nella lista dei nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle in Calabria a sostegno del professore Francesco Aiello – con le elezioni Regionali previste per domenica 26 gennaio, in contemporanea con l’Emilia-Romagna – compare anche quello di Alessia Bausone. Un passato nel Pd, da cui poi è fuoriuscita, fino alla ‘scintilla’ scoccata con i pentastellati, arrivando anche all’inserimento del proprio nome nella lista dei candidati per la prossima tornata elettorale. E lei ha spiegato di esser stata contattata da Mark Caltagirone.

La circostanza è stata raccontata in un’intervista rilasciata ad AdnKronos, denunciando il tentativo da parte di questo fantomatico profilo social – che poi si è rivelato essere inesistente, con la storia del finto-presunto matrimonio con Pamela Prati che ha occupato lo spazio delle pagine di riviste patinate e trasmissioni televisive per settimane – di coinvolgerla in una brutta vicenda che mirava a screditare una candidata di centrodestra.

Alessia Bausone, candidata M5S in Calabria

«Sono stata contattata dal profilo Facebook ‘Marco Caltagirone’ a gennaio del 2018 quando ancora non era il promesso sposo-fake di Pamela Prati. Il suo obiettivo era quello di screditare una politica calabrese di centrodestra che da lì a poco si sarebbe candidata in Parlamento – ha raccontato Alessia Bausone all’AdnKronos -. Credeva che questi mezzi di discredito potessero attecchire con me per poterle andare contro. Ma sono leale e onesta, anche con chi sta altrove politicamente e questi mezzucci per me non sono attrattivi».

Dal Pd a Klaus Davi, fino al M5S

Accantonata la vicenda riguardante l’inesistente Mark Caltagirone, ora c’è il Movimento 5 Stelle e le difficili elezioni Regionali in Calabria, la sua terra. E proprio da lì è partita la sua carriera politica: prima con il Partito Democratico, lasciato denunciando l’atteggiamento del Pd Calabrese (che poi è stato commissariato); poi con la candidatura nella lista civica di Klaus Davi a San Luca. Ora la scintilla con il Movimento 5 Stelle: «Il luogo giusto dove fare la differenza».

