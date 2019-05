Alla fine, siamo arrivati alla resa dei conti. Dopo un lunghissimo tira e molla, Pamela Prati ha rivelato nella puntata registrata di Verissimo che andrà in onda sabato pomeriggio che Mark Caltagirone non esiste. La show girl ha ammesso di essere stata plagiata dalle sue due agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Quest’ultima, nelle ultime ore, aveva rivelato in anteprima l’amara verità, intervenendo anche in studio a Live – Non è la D’Urso.

Pamela Prati confessa che Mark Caltagirone non esiste

Si chiude, dunque, il caso di gossip del 2019. Pamela Prati, infatti, aveva dichiarato in diverse emittenti televisive che si sarebbe sposata a breve con questo fantomatico imprenditore Mark Caltagirone (che avrebbe avuto anche dei figli), fornendo anche descrizioni e dettagli sulle nozze imminenti, che poi sarebbero state rimandate una prima volta.

Cosa ha detto Pamela Prati a Verissimo

Mark Caltagirone, infatti, aveva fatto emergere dubbi – poi confermati – sulla sua identità, fornendo materiale per le cronache di gossip di ogni testata. Stando a quanto dichiarato a Verissimo, Pamela Prati ha ammesso di essere stata plagiata dalle sue due agenti (che avrebbero organizzato ogni cosa), ma ha smentito categoricamente di avere problemi di natura economica, come ricostruito per primo dal sito di gossip Dagospia.

La puntata integrale con la confessione di Pamela Prati andrà in onda sabato e soltanto allora si potranno conoscere ulteriori dettagli.

FOTO: ANSA/ GUIDO MONTANI