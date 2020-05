Perché Alessandro Pagano non dice che la Lega non era in Aula quando si commemorò il poliziotto morto?

Quando si vuole fare del facile populismo, si rischia di fare brutte figure. E dopo le polemiche per le parole del deputato leghista Alessandro Pagano alla Camera, emergono realtà non controvertibili che mostrano tutti i presupposti errati fatti dal parlamentare del Carroccio. Prima di etichettare Silvia Romano come una ‘neo-terrorista’, il politico – ex Ncd e ora al seguito di Salvini – ha criticato il governo per la sua assenza istituzionale al funerale di Pasquale Apicella, il poliziotto morto durante un inseguimento a Napoli la notte tra il 26 e il 27 aprile. Montecitorio ha omaggiato la memoria dell’agente con un minuto di commemorazione, ma in quel momento gli scranni della Lega – era il 30 aprile – erano vuoti.

Durante la seduta a Montecitorio, poco prima di pranzo, il presidente della Camera Roberto Fico aveva dato il via a un minuti di silenzio e cordoglio per ricordare Pasquale Apicella, morto dopo un incidente per sventare una rapina nella zona di Capodichino. Un omaggio simbolico introdotto con queste parole: «Al giovane agente deceduto per la risolutezza e il coraggio mostrati nell’adempimento del dovere».

Alessandro Pagano e la Lega assente il 30 aprile

Sui 125 scranni occupati dalla Lega a Montecitorio, risultavano essere presenti solamente 4/5 deputati. Gli altri, la maggior parte, non erano in Aula mentre si commemorava la memoria del poliziotto morto a Napoli. Già allora ci furono polemiche e ora, dopo quel sillogismo sbagliato di Alessandro Pagano, non si può che tornare a parlare i questa vicenda, sottolineando come il facile populismo non abbia attinenza con la realtà.

La cronistoria

E il 30 aprile deve essere una data molto importante. Nella notte, infatti, i deputati della Lega – tra cui Alessandro Pagano – avevano occupato il Parlamento in segno di protesta. Nella stessa mattinata, c’era stata l’informativa di Giuseppe Conte. Poi, durante la seduta e poco prima della commemorazione a Pasquale Apicella, l’Aula si è svuotata come gli scranni desolati della Lega. Ora, però, il suo deputato accusa il governo di non aver partecipato alle commemorazioni per il poliziotto morto. Ma era il suo partito a essere assente.