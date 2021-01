Il centrodestra sceglie Albertini per sfidare Sala

Manca solo il sì ufficiale, ma Gabriele Albertini (nato a Milano, classe 1950), laureato in giurisprudenza, sindaco di Milano per due mandati, dal 1997 al 2006, è vicinissimo, come riveliamo noi di Giornalettismo in anteprima, ad accettare l’invito arrivato direttamente dall’ex premier Silvio Berlusconi e accettare la sua terza candidatura e sfidare Giuseppe detto Beppe Sala alle prossime elezioni per governare la città meneghina. Insomma, Albertini candidato sindaco di Milano per il Centrodestra.

Albertini, in questi giorni, ha chiesto tempo, ma secondo le nostre fonti è a un passo dal sì. Il primo pensiero del premier però aveva un altro nome e cognome: Paolo Del Debbio, conduttore e giornalista. Operazione che non è andata a buon fine, nonostante una serie infinita di garanzie. Adesso è entrato in gioco ufficialmente Albertini.

Un altro nome che era stato sondato è quello di Simone Crolla, ex parlamentare che dal novembre 2018, coordina, al fianco del Presidente Fedele Confalonieri, l’Advisory Board della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, con il compito di elaborare strategie di fundraising e di supportare le attività di promozione del Duomo di Milano. È anche membro del Board of Directors della fondazione americana (501(c)3) della International Patrons of Duomo di Milano.

Ma Crolla sarebbe solo l’alternativa dinanzi a un rifiuto di Albertini che siamo certi non ci sarà. Fuori gioco, definitivamente, il leghista Roberto Rasia.

